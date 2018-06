Ateneumin vuoden 2019 näyttelyt ovat kansainvälisiä - Frantiek Kupkan suurnäyttely tutustuttaa abstraktin taiteen pioneeriin

Ateneumin taidemuseon vuoden 2019 ohjelmisto on kansainvälinen. Alkuvuodesta avautuva näyttely esittelee tsekkiläisen abstraktin taiteen pioneerin František Kupkan (1871–1957). Suurnäyttely kattaa taiteilijan koko uran 1890-luvulta 1950-luvulle. Kupkan taidetta on kuvailtu ”moderniksi värien runoudeksi”. Ennen Ateneumia näyttely on esillä Pariisissa Grand Palais’sa.

Kesäkuussa vuorossa on Hiljainen kauneus, joka syventyy Pohjoismaiden ja Itä-Aasian taiteen pelkistettyyn estetiikkaan. Pohjoismaiden ja Itä-Aasian taidetta yhdistävät ajatus arjen kauneudesta ja yhteys luontoon. Näyttely esittelee rinnakkain kuvataidetta, arkkitehtuuria, keramiikkaa ja tekstiilitaidetta suomalaisista ja ruotsalaisista kokoelmista, Tokion mingei-museosta (The Japan Folk Crafts Museum) sekä Hayama Museum of Modern Artista.

Lokakuusta alkaen esitettävässä Iconic Works -näyttelyssä kansainväliset nykytaiteilijat luovat katseen Euroopan taiteen tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin teoksiin. Lähtökohtana on Euroopan kuuluisimpien taidemuseoiden synty 1800-luvulla esimerkiksi Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä, Münchenissä ja Dresdenissä.

Museossa on lisäksi nähtävillä Suomen taiteen tarina -näyttely.