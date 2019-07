Avengers: Endgame rikkoo viimein Avatarin lippukassaennätyksen

Marvelin supersankarielokuva Avengers: Endgame nousee tänä viikonloppuna kaikkien aikojen eniten rahaa tuottaneeksi elokuvaksi, kertoo Marvelin emoyhtiö Disney.

Disneyn mukaan Endgame oli lauantain lippukassatulojen jälkeen enää 500 000 dollarin päässä James Cameronin Avatarin ennätyksestä ja nousee ykköseksi sunnuntaina. Loppuvuonna 2009 julkaistu Avatar on pitänyt 2,789 miljardin dollarin tuotollaan ennätystä hallussaan lähes vuosikymmenen.

Huhtikuun lopussa julkaistu, Anthony ja Joe Russon ohjaama Avengers: Endgame on rikkonut lukuisia ennätyksiä, esimerkiksi sen ensi-iltaviikonloppu oli historian tuottoisin.

Lähes 2,8 miljardin dollarin tuotoistaan Endgame on kerännyt noin 30 prosenttia Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja loput muualla maailmassa. Pohjois-Amerikan ennätykseen Endgame ei yllä, sillä sen reilun 850 miljoonan dollarin tuotto jää Star Wars: The Force Awakensin ennätyslukemasta 80 miljoonaa.

– Olen juuri kuullut Disneyn levitykseltä, että lähipäivinä Avengers: Endgame on historian suurin elokuva, sanoi Marvel Studiosin johtaja Kevin Leige lauantai-iltana San Diegon Comic Con -tapahtumassa.

– Täytyy antaa kunnia James Cameronille, joka piti ennätystä hallussaan pitkän aikaa. Kun sopeuttaa inflaatioon, hän pitää sitä edelleen, ja hän todennäköisesti ottaa sen tittelin haltuunsa, kun hän julkaisee taas elokuvan.

Cameron on pitänyt ennätystä hallussaan yli 20 vuotta, sillä ennen Avataria ykkösenä oli hänen vuoden 1997 elokuvansa Titanic. Titanic pitää edelleen kolmossijaa kaikkien aikojen listalla yli 2,1 miljardin dollarin tuotollaan.

Elokuvatehtailu jatkuu

Kuumeisesti odotettu Endgame huipensi vuosia rakennetun tarinan ja toi tietynlaisen välipäätöksen Marvelin elokuva-universumille (MCU), jossa on julkaistu vuodesta 2008 lähtien 23 elokuvaa. Yhteensä MCU-elokuvat ovat tuottaneet yli 20 miljardia dollaria.

Marvel ei kuitenkaan lopeta elokuvatehtailuaan, ja lauantaina Comic Conissa yhtiö julkisti ensi-iltapäivät seuraaville neljälle MCU-elokuvalleen.

Toukokuussa 2020 teattereihin tulee Scarlett Johanssonin tähdittämä Black Widow, ja saman vuoden marraskuussa uusia hahmoja esittelevä Eternals. Johanssonin Black Widow -hahmo on esiintynyt lukuisissa aiemmissa Marvel-elokuvissa, mutta vasta nyt hän saa soololeffansa.

Vuonna 2021 ovat vuorossa Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sekä aiempia tarinoita jatkavat Doctor Strange in the Multiverse of Madness ja Thor: Love and Thunder.