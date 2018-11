Balettiarvio: Tuhkimo etsii onneaan taikamaailman tanssiaisissa, Abigail Sheppard tulkitsee nimiroolia herkkäeleisesti

Suomen Kansallisbaletti

Tuhkimo

Ensi-ilta 23.11.

Baletin jouluun kuuluu satu koko perheelle. Perinteisin kaikista on Pähkinänsärkijä. Viime vuosina Kansallisbaletissa on esitetty edellisen baletinjohtajan Kenneth Greven luomaa Lumikuningatarta. Tänä vuonna valinta on osunut brittikoreografi David Bintleyn alun perin vuonna 2010 Birminghamin kuninkaalliselle baletille luomaan Tuhkimoon. Bintley on uudistanut niin baletin tarinaa kuin koreografiaa, vielä jopa tähän Suomen ensi-iltaan.

Myös lavastuksen ja puvustuksen on suunnittelija Emma Ryott luonut Suomen esityksiä varten. Tanssijoita säestää Sergei Prokofjevin 1940-luvulla säveltämä musiikki.

Nykypäivää ovat Tuhkimon sisarpuolet, joiden rooleissa nähdään nyt naistanssijat. Tunnetuimmassa Tuhkimon versiossa brittikoreografi Frederick Ashton halusi nostaa esiin pantomiimia ja antoi miestanssijoiden esittää sisarpuolia. Perinne jatkui pitkään, mutta maailma on muuttunut, ja Bintley on vaihtanut esiintyjät naisiin. Yksi sisar on korostetun laiha ja luinen, toinen toppauksin lihavaksi muokattu. Yhä heidät on kuvattu liioittelevan kömpelöiksi ja keskenään hössöttäviksi.

Tuhkimo elää näiden itsensä ylentävien sisarpuolten ja ilkeän äitipuolen kanssa. Hän siivoaa ja palvelee muita perheenjäseniä, mutta yksin ollessaan haaveilee paremmasta. Parempaa olisi rakastavan ihmisen läheisyys, ja lupa tanssia. Hän ruokkii nälkäisen kerjäläisen ja antaa tälle aarteensa, äidiltään perimänsä tanssikengät.

Pyyteetön ele palkitaan. Resuinen vieras osoittautuu haltiaksi, joka lähettää Tuhkimon tanssiaisiin. Kurpitsavaunuja vetävät hauskat sammakot, joiden apureina hääräävät pienet hiiret balettioppilaitoksesta.

Tanssiaiset ovat tummanvioletin sävyiset, taikamaailmaan kuuluvat juhlat. Poissa ovat kimaltelevat kristallikruunut ja juhlijoiden näyttävät asut. Tummat sävyt piilottavat tanssivat parit ympäristöönsä ja tekevät harmillisesti tanssijoista taustamassaa. Vain Tuhkimo ja prinssi loistavat valkoisissaan. Tuhkimon on toki tarkoitus erottua, silti satuun kuulumattomalta tuntuu, kun hän ilmestyy juhliin näyttävin poseerauksin.

Naistanssijat tähdittävät tätä Tuhkimoa, ja tanssi onkin ilmavan kevyttä, liikkuvaa liikettä. Nopeat pikkuhypyt näyttävät huolettomilta, vaikka tosiasiassa ovat vaikeita ja vaativia.

Tuhkimon ja sisarten lisäksi sooloja tanssivat hyvän haltian vanavedessä kulkevat vuodenaikojen haltiat, joiden rooli jää tällä kertaa epäselväksi. He tanssivat vuorollaan Tuhkimon arkimaailman ja taikamaailman välimaastossa, hetkellisesti oudon paljaalla, hämärällä näyttämöllä. Myöhemmin he ilmestyvät tanssiaisiin tummanvioletteihin tutuihin pukeutuneena, kuin osana juhlaväkeä.

Perjantain ensi-illassa Tuhkimon roolia tulkitsi herkkäeleisesti kanadalaissyntyinen Abigail Sheppard, jonka sukujuuret ovat Suomesta. Hänen prinssinään nähtiin vakuuttavasti tanssiva Michal Krčmář.

Toisena pääroolin tanssii hollolalaislähtöinen ensitanssija Linda Haakana ja kolmantena tähtitanssija Eun-Ji Ha.