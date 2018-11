Beck-sarjan kovakourainen rikospoliisi tarttuu mielellään myös pensseliin

Yksi Ruotsin tunnetuimmista näyttelijöistä, Mikael Persbrandt, näytti tiistaina suomalaisille pystyvänsä paljon muuhunkin kuin näyttelemiseen.

Beck-rikosdraaman Gunvaldina tunnetuksi tullut Persbrandt esitteli Hanasaaren kulttuurikeskuksessa maanläheisillä väreillä leikitteleviä maalauksiaan. Into the Woods -näyttely on Persbrandtin ensimmäinen näyttely Suomessa. Hän debytoi kuvataiteilijana vuonna 2016, jolloin näyttely Karlstadissa sai valtavasti huomiota.

Hanasaaressa Persbrandt halusi myös vaimonsa Sanna Lundellin näkevän, mistä on kyse: Lundell pääsi mukaan avajaisten tunnelmaan videopuhelun välityksellä.

Näyttely on avoinna tammikuun 27. päivään asti.