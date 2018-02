Berliinin filmifestivaalin Kultaisen karhun vei romanialainen Touch Me Not

Berliinin filmifestivaalien Kultaisen karhun palkinnon on voittanut romanialainen elokuva Touch Me Not, jonka on ohjannut ja käsikirjoittanut Adina Pintilie.

Yksi ennakkosuorikki, yhdysvaltalainen Isle of Dogs sai Hopeisen karhun parhaasta ohjauksesta. Elokuvan ohjaaja on Wes Anderson.

Toinen ennakkosuosikki norjalainen Utöya 22. juli jäi tyystin ilman karhuja.