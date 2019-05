Bong Joon-hon Parasite vei Cannesin pääpalkinnon, Teemu Nikki jäi vaille parhaan lyhytelokuvan palkintoa

Eteläkorealaisen Bong Joon-hon elokuva Parasite on voittanut Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun. Elokuva oli festivaaleilla myös kriitikoiden suosikki.

Parasite on satiirinen moraalikertomus köyhien ja rikkaiden välisen kuilun levenemisestä Bongin kotimaassa.

Bong, 49, on ensimmäinen korealainen Cannes-voittaja.

Cannesin toiseksi arvokkaimman palkinnon Grand Prix'n sai Mati Diopin elokuva Atlantics. Parhaan ohjauksen palkinnon pokkasivat Dardennen veljekset Jean-Pierre ja Luc elokuvallaan Young Ahmed.

Parhaasta miespääosasta palkittiin Antonio Banderas Pedro Almodovarin elokuvasta Dolor y Gloria. Parhaan naispääosan palkinnon sai Emily Beecham Jessica Hausnerin ohjaamasta Little Joesta.

Suomalaisohjaaja Teemu Nikin lyhytelokuva All Inclusive oli ehdolla parhaan lyhytelokuvan kategoriassa, mutta voitto meni Vasilis Kekatosin elokuvalle The Distance Between Us and the Sky.