Brittiyhtye King King on Äänekosken Keitelejazzin bluesillan tähti

Ensi kesän Keitelejazzin blues-illan päävieras on kitaristi-laulaja Alan Nimmon johtama brittiyhtye King King. Blues-illan muut esiintyjät ovat Erja Lyytinen sekä Jarmo Nikun, Jyrki ”Muddy” Mannisen ja Ben Granfeltin kokoonpano Guitars, Guitars and More Guitars.

Keitelejazz järjestetään heinäkuun lopulla Äänekoskella.