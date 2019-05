Cannesin elokuvajuhlat alkavat – mukana elokuvat Teemu Nikiltä ja J-P Valkeapäältä

Cannesin elokuvajuhlat alkavat tänään Ranskassa. Suomalaisohjaaja Teemu Nikin teos All Inclusive kilpailee Cannesissa lyhytelokuvien kilpasarjassa Kultainen palmu -palkinnosta.

It's Alive Filmsin tuottama All Inclusive käsittelee valtaa, rakkautta ja muutosta. Siinä näyttelevät Lauri Maijala, Hannamaija Nikander, Maija Rissanen ja Santtu Karvonen.

Suomen elokuvasäätiön mukaan All Inclusive on seitsemäs suomalainen lyhytelokuva, joka on päässyt kilpailemaan Kultaisesta palmusta.

Ohjaaja Nikki tunnetaan esimerkiksi pitkistä elokuvistaan Lovemilla (2015) ja Armomurhaaja (2017), joka oli viime vuonna Suomen Oscar-ehdokkaana.

Cannesissa nähdään myös suomalaisohjaaja J-P Valkeapään uusi elokuva Koirat eivät käytä housuja. Se valittiin elokuvajuhlien Directors' Fortnight -sarjaan. Kyseessä on itsenäinen rinnakkaissarja elokuvajuhlien viralliselle ohjelmistolle.

Edellisen kerran Directors' Fortnightissa nähtiin suomalainen elokuva vuonna 1994, jolloin esillä oli Aki Kaurismäen ohjaama Pidä huivista kiinni, Tatjana.

Pekka Strangin ja Krista Kososen tähdittämä Koirat eivät käytä housuja on Valkeapään kolmas pitkä elokuva. Valkeapään edellinen ohjaustyö, He ovat paenneet, ilmestyi vuonna 2014. Elokuva voitti muun muassa parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen Jussi-palkinnot.

Cannesin 72. elokuvajuhlat järjestetään 14.–25. toukokuuta.