Cannesin elokuvajuhlien tuomariston johtoon Spike Lee

Yhdysvaltalaisohjaaja Spike Lee on valittu Cannesin elokuvajuhlien tuomariston johtoon. Lee, 62, on festivaalien historian ensimmäinen musta tuomariston johtaja.

Lee kommentoi olevansa valinnasta yhtä aikaa järkyttynyt, iloinen, yllättynyt ja ylpeä. Seitsemän hänen elokuvistaan on saanut ensi-iltansa Cannesissa.

Lee tunnetaan muun muassa elokuvistaan Do the Right Thing – kuuma päivä ja Malcolm X. Hänen tuoreimmassa elokuvassaan BlacKkKlansmanissa näytteli muun muassa Jasper Pääkkönen.

Cannesin elokuvajuhlat on yksi maailman suurimmista ja arvostetuimmista elokuvafestivaaleista. Ne järjestetään toukokuussa Ranskan Rivieralla.