Yhdysvaltalainen musiikin supertähti Christina Aguilera tähdittää Pori Jazzeja tänä vuonna. Pori Jazzin mukaan Aguilera valtaa Kirjurinluodon perjantaina 19. heinäkuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Aguilera saapuu Suomeen esiintymään.

Aguilera ei ole ollut kiertueella Euroopassa 13 vuoteen. Pori Jazzin mukaan esiintyminen on Aguileran ainoa Skandinaviassa tänä vuonna.

Artisti tunnetaan muun muassa hiteistään ”Beautiful”, ”Genie in a Bottle” ja ”Fighter”. Aguilera on myynyt maailmanlaajuisesti yli 43 miljoonaa levyä ja voittanut uransa aikana viisi Grammy-palkintoa.

Musiikkiuransa ohella Aguilera tunnetaan näyttelijänä, joka on nähty muun muassa vuonna 2010 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Burleski. Aguilera on luonut uraa myös The Voice -kykyjenetsintäohjelman tuomarina.