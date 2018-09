Cranberries-laulajan kuolinsyynä hukkuminen kylpyammeeseen

Irlantilaisen Cranberries-yhtyeen edesmenneen laulajan Dolores O'Riordanin kuolinsyynä oli hukkuminen humalassa kylpyammeeseen, kertoi kuolemansyyntutkija torstaina.

Laulaja löydetttiin kuolleena hotellista Lontoossa tammikuussa. Hän oli 46-vuotias.

– Mikään ei viittaa siihen, että kyseessä olisi muu kuin onnettomuus, raportissa sanottiin.

Raportin mukaan O'Riordan oli juonut alkoholia ja hotellihuoneesta löytyi runsaasti tyhjiä pulloja.

1990-luvulla läpimurtonsa tehnyt The Cranberries -yhtye tunnetaan muun muassa hittikappaleista Zombie ja Ode to My Family. Yhtye on myynyt maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa levyä.

The Cranberries joutui viime vuonna keskeyttämään Euroopan-kiertueensa O'Riordanin selkävaivojen vuoksi. Yhtye myös perui tuolloin suunnitellut keikkansa Yhdysvalloissa.