Darude päätti lähteä Euroviisuihin, koska hänellä ei ole kisassa muuta kuin saavutettavaa

Ylen tiloissa käy kiivas keskustelu, kun muusikko Darude käy läpi euroviisukappaleensa esitystä. Darude eli Ville Virtanen ja solisti Sebastian Rejman nousevat toukokuussa viisulavalle Tel Avivissa ja esittävät Suomen edustuskappaleeksi valitun Look Awayn.

Uuden musiikin kilpailussa (UMK) lauantaina nähtyä esitystä ehditään vielä hioa, mutta suuria muutoksia ei tehdä.

– Lähtökohtaisesti mennään kuten lauantaina, terävöitetään jotain. Katsotaan varmaan vähän kamerakulmia ja jotain tällaista. Tel Avivissa on erilainen lava, joudumme varmaan jumppaamaan lavasteiden kokojen ja painojen kanssa, Darude pohtii.

Kun Darude suostui Ylen kutsuvierasartistiksi Euroviisuihin, näyttelijä-muusikko Rejman oli yksi ensimmäisistä nimistä, joka nousi hänen mieleensä. Miesten aiemmin tekemä yhteistyö on ollut mutkatonta. Darude ja Rejman ovat myös säveltäneet ja sanoittaneet globaaleihin ongelmiin kantaa ottavan Look Awayn yhdessä.

– Sebu on semmoinen tyyppi, että se ottaa lavan haltuun. Tytöt tykkäävät ja pojat tykkäävät. Se on kokonainen paketti. Minulle oli myös tärkeää, että saan tehdä töitä sellaisen tyypin kanssa, jota ei tarvitse neuvoa, eikä pidä murehtia molempien tonttia.

Molemmilla on lapsia, mikä auttaa osaltaan ymmärtämään toisen ajatuksenjuoksua.

– Vaikka lapset eivät ole samanikäisiä, on meillä kuitenkin sillä tavalla sama elämäntilanne, että molemmilla on kaksi lasta ja molemmat ovat keikkatöissä käyviä vanhempia. Ajattelemme asioista aika samalla tavalla ja molemmin puolin löytyy ymmärrystä siitä, mitä toisen päässä liikkuu.

Artistien euroviisumatka kestää yli kaksi viikkoa. Daruden ei kuitenkaan tarvitse olla koko aikaa erossa perheestään, sillä perhe matkaa Tel Aviviin kannustusjoukkoihin reissun puolivälin tienoilla.

"Olen kaikkea hirvittävää vastaan"

Israelin viisuisännöinti ei ole käynnistynyt ongelmitta. Monet tahot ovat vaatineet boikotoimaan tämän vuoden viisuja Israelin ja palestiinalaisten konfliktin vuoksi.

– Se on hankala asia olla ottamatta tai ottaa kantaa, koska rehellisesti sanottuna en tiedä kaikkia faktoja. Menen musiikki edellä, ja musiikki on minulle yhdistävä tekijä. Se on ehkä syvällisintä, mitä uskallan aiheesta sanoa. Tietenkin olen ihmisoikeusrikkomuksia ja kaikkea hirvittävää vastaan, mutta se ei liity Euroviisuihin tai viisujen järjestämiseen, Darude pohtii.

Täysin keltanokkana DJ ei lähde viisuhumuun, sillä televisiosta on tullut seurattua vähintään viisujen finaaleja.

– Euroviisut tuntuvat tosi suomalaiselta. Melkein kaikilla on niistä sana sanottavana, joko negatiivista, tai että ne ovat ihan hömppää tai sitten ollaan tosi innoissaan. Me olemme niin voitontahtoista kansaa, että se on pieni haittakin, kun hauskanpito unohdetaan ja ollaan verenmaku suussa tällaisen asian kuin musiikin ympärillä.

Musiikkikilpailu kalskahtaakin Daruden mielestä hassulta, mutta Euroviisuihin lähdetään myös kilpailemaan.

– Lähdin tähän tietäen, että tämä on kilpailu, joten kyllä me haluamme sen voiton, mutta sitä en uhoamalla lupaa. Myönnän jo etukäteen, että olen pettynyt, jos emme pääse finaaliin.

Muita maita vastaan kisaamista enemmän Darude odottaa "viisumaailman hulluuden ja yhteisöllisyyden" kokemista.

– Siitä tulee varmasti siistiä, pidetään isot bileet kaikkien maiden kesken.

Viisuista näkyvyyttä

Nyt ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun Darudea kosiskeltiin mukaan viisumittelöön. Darudea ensimmäisen kerran kilpaan pyydettäessä Suomen viisuedustaja valittiin Uuden musiikin kilpailussa karsintojen kautta. Darude ei halunnut lähteä kisaan, koska ei uskonut rahkeidensa riittävän. Vaikka Darude oli jo yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä artisteista, ei hän ollut Suomessa yhtä lailla julkisuudessa.

Toinen syy kieltäytymiseen oli aikataulu. Ulkomailla paljon keikkaileva artisti ei olisi voinut aiemmin sitoutua Euroviisuihin. Esimerkiksi tältä keväältä Darude on tyhjentänyt keikkakalenterinsa ja keskittyy viisuihin.

Kolmas vaakakupissa painanut asia oli Euroviisujen vaikutus artistin uraan ja imagoon.

– Niin sanotusti paskat nakkasin siinä kohtaa, kun ajattelin, ettei minulla ole muuta kuin saavutettavaa tässä. Rehellisesti voin sanoa, että en lähtenyt tähän pelkästään edustamaan Suomea ylpeänä, vaan myös sen takia että luultavasti saan tässä näkyvyyttä.

– Voin myös tavallaan päivittää vanhan fanikannan näkemystä siitä mitä teen nykyään, tai että olen ylipäätään edelleen menossa mukana.

Ei kikkailua

Daruden muuhun tuotantoon verrattuna Look Awayn suurin ero on kappaleen pituus. Euroviisuissa kappale saa kestää maksimissaan kolme minuuttia, kun Daruden biisit kestävät yleensä selvästi kauemmin.

– En halunnut lähteä kikkailemaan, että olisin tehnyt mahdollisimman vähän laulua ja sitten olisi ollut konetykitystä. Euroviisut on sävellys- ja laulukilpailu, joten popbiisin kaavalla mentäessä Sebu on edessä ja äänessä.

Daruden mukaan Look Awaysta sekä viisujen ulkopuolelle jääneistä Supermanista ja Release Mestä tehdään pidennetyt klubiversiot.

– En anna niiden kahden muun biisin mennä unholaan. Euroviisuissa tässä ne jäävät taakse, mutta ne ovat silti minun biisejäni eivätkä mitään täytebiisejä.

Euroviisut järjestetään Israelissa toukokuussa. Darude ja Rejman esiintyvät ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 14. toukokuuta. Toinen semifinaali järjestetään torstaina 16. toukokuuta ja finaali lauantaina 18. toukokuuta.