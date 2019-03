Darude tavoittelee viisukarkeloiden voittoa globaaleja ongelmia käsittelevällä Look Away -kappaleella

Suomen euroviisuedustaja Darude eli Ville Virtanen lähtee tavoittelemaan viisukarkeloiden voittoa Tel Avivista toukokuussa kappaleella Look Away. Solistina toimii näyttelijä-laulaja Sebastian Rejman, joka on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen Daruden kanssa.

Kappale ottaa kantaa globaaleihin ongelmiin. Sen viesti on, että pitäisi nähdä, katsoa ja tehdä jotain, koska maailmassa tapahtuu kamalia asioita.

– Tarkoitus ei ole saarnata, mutta minulla on pieni poika ja tytär, ja jos miettii mitä maailmassa tapahtuu nyt ja mitä 20 vuoden päästä, on se todella pelottavaa, Rejman sanoi.

Edustuskappale valittiin lauantaina Turun Logomossa järjestetyssä Uuden musiikin kilpailussa yleisön ja kansainvälisten raatien antamilla pisteillä. Look Away oli sekä yleisön että kansainvälisten raatien suosikki.

Darude kertoi lauantaina ennen UMK:ta, että hänellä on haju siitä, mikä kappale yleisöön voisi upota.

– Ennusteeni oli itse asiassa väärin, mutta ei minulla ollut suosikkia, kaikki kappaleet olivat samalla viivalla. Olen pelkästään onnellinen, että Look Away valittiin, Darude sanoi UMK:n jälkeen.

Euroviisuyhteisön näkeminen kiinnostaa

Viime vuoden Euroviisut voitti Israelin edustaja Netta Barzilai kappaleellaan Toy, joten laulukisa järjestetään nyt Barzilain kotimaassa Israelissa. Darude esiintyy Tel Avivissa ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 14. toukokuuta. Finaali on lauantaina 18. toukokuuta.

Darude ja Rejman odottavat laulukilpailua innolla.

– Musiikki kilpailuna on minulle outo käsite, mutta tiedän tämän olevan kilpailu, joten ei ole kyse siitä etten haluaisi voittaa. Teemme parhaamme ja yritämme voittaa. Mutta yksi hienoimmista asioista on se, että tämä on minun ensimmäinen kertani Euroviisuissa, ja kaikki ovat kertoneet mahtavasta euroviisuperheestä, ja tunsimme sen täällä Suomessa ja tunnemme sen pian Tel Avivissa. (Euroviisut on) kilpailu, mutta vielä enemmän juhlat.

– Isot odotukset. Se on kerran elämässä -juttu, odotan sitä, Rejman kuvaili tuntojaan.

"Ehkä huonoin näkemänne tanssija"

Look away -kappaleen kantaaottavuus näkyy myös lavasteissa. Darude on kappaleen aikana kuutiorakennelman sisällä, ja kuution sivuilla näkyy videoita muun muassa siitä, kuinka jäävuorista lohkeaa palasia mereen. Kuution päällä on tanssija.

Rejman huomauttaa, että on hyvä asia, ettei hän tanssi esityksessä.

– Olen ehkä huonoin näkemänne tanssija, Rejman kertoi.

– Minä taas tanssin hyvin jalat yhdessä paikassa ja päätä heiluttaen, Darude lisäsi.

Daruden mukaan esitykseen tehdään pientä ehostusta "sinne tänne" ennen Euroviisuja.

– En sano, että emme parantaisi, mutta minusta kuitenkin tuntuu, että meidän ei tarvitse, koska nyt meni niin hyvin.

Rejman on samaa mieltä siinä, että muutettavaa ei ole paljon, koska esitystä on jo hiottu niin paljon.

– Ehkä vaihdamme laulajaa, Rejman vitsaili.