Daruden edustuskappale Euroviisuihin valitaan kohta – "Yksikään biisi ei ole alkanut vielä hatuttaa, vaikka niitä on vedetty koko ajan joka päivä"

Suomen euroviisukappale valitaan tänään Uuden musiikin kilpailussa, joka järjestetään Turun Logomossa. Suomen euroviisuedustajan Daruden kisakappaleet ovat Release Me, Superman ja Look Away. Kaikissa kappaleissa solistina on näyttelijä-laulaja Sebastian Rejman.

Darude ja Rejman astelivat kenraaliharjoituksen jälkeen median eteen hyväntuulisina.

– Vallan mainiota kuuluu, kenraali on ohi ja takki ei ole vielä läheskään tyhjä, se annetaan pois tuolla vasta hetken päästä, Darude eli Ville Virtanen sanoi.

– Hyvä fiilis, onneksi olemme harjoitelleet, ja muistin missä minun piti olla missäkin kohtaa. Odottava, mutta erittäin hyvä fiilis, Rejman puolestaan kommentoi.

– Minut tuntevat tietävät, että olen sosiaalinen tyyppi, mutta nyt olen keskittynyt tähän. Haluamme molemmat antaa parhaamme, Rejman lisäsi.

Darude kertoi hänellä olevan luottavainen olo kenraaliharjoitusten jälkeen.

– Itsellä polvia vähän jäykätti hetken aikaa siinä ensimmäisessä biisissä. Kyllä se tästä, nyt ollaan valmiita.

– Ei siellä mitään huonosti ollut, Supermanissa ja Look Awayssa sitten jo lähtivät fiilikset kattoon.

Yleisö ja raadit päättävät

Darude kuvaa UMK:ta hienona väliaskeleena kohti Tel Avivia ja Euroviisuja.

– Siinäpä se onkin: emme voita tänään mitään, esitämme vain laulut, ja silti tuntuu, että voittaisimme tänään jotain. Se on tosi hienoa, ja hieno väliaskel kohti laulukisaa Tel Avivissa.

Darudella ja Rejmanilla on ilmeisesti suosikkikappale – tai kappale, jonka he uskovat uppoavan muita paremmin ihmisiin – mutta he eivät nimeä kyseistä biisiä.

– Olemme satsanneet tuotantoni ja Sebastianin laulujen puolesta kaikkiin biiseihin täysillä. Juuri äsken kenraalia katsellessa mietimme, että yksikään biisi ei ole alkanut vielä hatuttaa, vaikka niitä on vedetty koko ajan joka päivä, ja nukkuessakin on mietitty niitä. Kyllä tässä mennään raadin ja Suomen kansan armoilla, Darude sanoo.

Suomen edustuskappaleen Euroviisuihin valitsevat yleisö sekä kansainväliset raadit UMK:n päätteeksi.

Mustaa ja valkoista

Kenraaliharjoituksessa nähdyn Release me -kappaleen lavaesitys keskittyy aluksi pääasiassa tv-katsojiin, ja kamera kuvaa Rejmania melko läheltä. Liveyleisöä huomioidaan enemmän kappaleen lopussa. Esitys on hyvin pelkistetty – eli kaukana viime vuoden viisuedustajan Saara Aallon Monsters-esityksestä. Aallon esitys saikin kritiikkiä, kun osa koki lavashow'n olevan jopa liian täyteen ahdettu.

Superman-kappaleen esityksessä Darude ja Rejman saavat lavalle seurakseen tanssijoita, ja lavalla on muutoinkin huomattavasti enemmän tapahtumaa kuin ensimmäisessä esityksessä. Lavalle myös tuodaan iso sydämenmuotoinen valorakennelma.

Daruden mukaan Look away -kappale kertoo globaaleista ongelmista, ja kantaaottavuus ilmenee myös lavasteista. Darude on kappaleen aikana kuutiorakennelman sisällä, ja kuution sivuilla näkyy videolla muun muassa, kuinka jäävuorista lohkeaa palasia mereen.

Darude ja Rejman luottavat pelkistettyihin esiintymisasuihin, ja heillä on esityksissä yllään pääasiassa mustaa ja valkoista.

Viime vuoden Euroviisut voitti Israelin edustaja Netta Barzilai kappaleellaan Toy, joten laulukisa järjestetään nyt Barzilain kotimaassa Israelissa.

Viisukarkelot käydään toukokuussa Tel Avivissa. Israel isännöi viisuja nyt kolmatta kertaa. Darude esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 14. toukokuuta. Finaali on lauantaina 18. toukokuuta.