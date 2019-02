Daruden ensimmäinen euroviisuihin ehdolla oleva kappale on poissa olevan vanhemman synninpäästö – katso juuri julkaistu musiikkivideo

Suomen euroviisuedustaja Daruden ensimmäinen UMK-kilpailukappale on julkistettu. Kappaleen nimi on Release Me. Darude esittää kappaleen yhdessä Sebastian Rejmanin kanssa. Kappale on julkaistu Yle Areenassa ja suoratoistopalveluissa.

Ylen tiedotteen mukaan Release Me on UMK-kappaleista Darudelle sanoituksiltaan henkilökohtaisin. Daruden mukaan Release Me on kotoa poissa olevan vanhemman synninpäästöpyyntö, jossa "riittämättömyyden tunnetta huudetaan universumillle".

– Minulla on asiat hyvin balanssissa, mutta välistä tulee syyllisyydentuntoja, sydämenpistoksia tai hirveä koti-ikävä reissussa. Uskon, että monella vanhemmalla on joskus sellaisia tuntemuksia, Darude sanoo tiedotteessa.

Darude on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen yhdessä Jaakko Mannisen ja Brandyn Burnetten kanssa. Kappaleen ovat tuottaneet Darude ja Petri Alanko. Solistina on Rejman.

Kaksi muuta Daruden ja Rejmanin UMK19-kilpailukappaletta julkaistaan 15. helmikuuta ja 22. helmikuuta. Suomen euroviisuedustuskappale valitaan 2. maaliskuuta. Valinta perustuu yleisöäänien sekä kutsutun kansainvälisen raadin yhteispisteisiin.