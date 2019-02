Daruden viimeinen viisuehdokaskappale on hätähuuto maailman tilasta

Suomen euroviisuedustaja Daruden eli Ville Virtasen kolmaskin viisuehdokaskappale on julkistettu. Look Away -niminen kappale käsittelee globaaleja ongelmia ja on Daruden mukaan hätähuuto maailman tilasta.

– Maailmassa tapahtuu kamalia asioita. On luonnonmullistuksia, sairautta, sotaa ja pakolaisuutta. On helpompaa katsoa muualle kuin nähdä tai ajatella näitä asioita. Kappaleen viesti on, että pitäisi nähdä, katsoa ja tehdä jotain, Darude kertoo Ylen tiedotteessa.

Darude esittää kappaleen yhdessä Sebastian Rejmanin kanssa. Miehet ovat myös säveltäneet ja sanoittaneet kappaleen yhdessä.

Look Away on kuunneltavissa Yle Areenassa ja Spotifyssa.

Daruden aiemmin julkistetut ehdokaskappaleet euroviisuihin ovat Release Me ja Superman. Release Me on Daruden mukaan kotoa poissa olevan vanhemman synninpäästöpyyntö, Superman puolestaan kertoo arjen sankaruudesta.

Lopullinen viisukappale valitaan näistä kolmesta vaihtoehdosta Turussa 2. maaliskuuta pidettävässä Uuden musiikin kilpailussa.

Sandstorm-hitillään vuosituhannen vaihteessa maailmanmaineeseen noussut Darude valittiin etukäteen Suomen euroviisuedustajaksi. Tätä taktiikkaa kokeiltiin ensimmäisen kerran viime vuonna, jolloin Saara Aalto valittiin viisuedustajaksi ja kilpailukappale äänestettiin kolmesta vaihtoehdosta. Aiempina vuosina artistit saivat kilpailla viisuedustajan paikasta.

Euroviisut pidetään toukokuussa Tel Avivissa Israelissa.