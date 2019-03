Deadlinen merkitys muuttui kesken Matti Mäkelän muistelmien kirjoituksen – "Ei tullut dosenttia, tuli dosetti"

Pohjois-Karjalan Pyhäselkä, Nivan kylä. Lunta sen verran, että kylää halkova Nivanjoki saa keväällä toimittaa sulamisvesiä urakalla Pyhäselkään. Mäntykummuksi nimetyllä tontilla omakotitalo, sen sisällä tupakeittiö, jossa kirjailija Matti Mäkelä lataa ranteenpaksuisia klapeja leivinuuniin.

– Tällä kertaa nämä eivät ole minun kaatamiani. Rappion merkit ovat näkyvissä.

Mäkelän kirjoituksia lukeneet tietävät, kuinka isäntä on korostanut nauttivansa rankametsän rauhasta, polttopuiden raivaamisesta tontiltaan. Nyt puut on ostettu mökkinaapurilta.

Uunin sytytystä varten Mäkelä kaivaa esiin vanhan Karjalaisen, jonka repii sen verran teatraalisesti suikaleiksi, että kuvaaja ehtii varmasti tallentaa. Maakuntalehden iskuryhmä ei provosoidu. To­teamme yhdessä, että paremmin lehti palaa kuin digi-Hesari, jota taloudessa myös luetaan.

Mäkelä on kirjoittanut Helsingin Sanomiin vuosia kirjallisuuskritiikkiä. Olohuoneen yhden kirjanipun päällimmäisimpänä on viimeisin Jouni Tossavainen, joka sai ruotimuksensa tammikuussa.

Työnantajaansa säästämättä Mäkelä haluaa kritisoida lehden uutisointia Suomen kehityksestä.

– Maaseutu–kaupunki-asetelmat ovat kärjistyneet, propaganda Suomesta muuttunut avoimeksi aggressiivisuudeksi. Agenda on, että tulkaa Helsinkiin nostamaan meidän asunto-osakkeiden hintoja. Ennen maaseudusta kirjoittavilla toimittajilla oli jotain tietoa maaseudusta, koska heidän sukunsa oli vasta tullut kaupunkiin. Nyt maaseudulle meno vastaa heille tutkimusmatkaa – ”miksi kirahvilla on laput korvissa?”

– Kulttuuriosastot taas nykyään, muissakin lehdissä... Dannystä sivukaupalla.

Helsinki – savuinen, sumuinen kaupunki. Kutakuinkin vuosi sitten, ystävänpäivän 2018 Helsingin-reissulla Matti Mäkelä vilustui. Lääkäristä troppeja hakiessa löytyikin maksasyöpä.

Mäkelä paljasti asian äsken Parnasso-lehdessä. Samassa yhteydessä kävi ilmi, että Mäkelä oli aloittanut muistelmiensa kirjoittamisen jo paljon ennen sairastumistaan.

– Nyt pitää huolehtia, että en tyhjennä pajatsoa näihin haastatteluihin, kirjailija sanoo, kun haastattelusta puhelimitse sovitaan.

Mäkelällä on kokemusta vakavasti sairastumisesta ohitusleikkauksen verran. Kokemus sai arvostamaan nykylääketiedettä (”ohitusleikkausta on hankala tehdä pihkavoiteella ja loitsuamalla kannonpäässä”) ja ymmärtämään heitä, joille sairaudesta tulee matkakumppani, puheenaihe.

– Muistan tervehdyttyäni tunteneeni haikeutta sydänsairaan identiteetin menettämisestä. Mitä nyt?

Maksasyöpää hän ei sano tuntevansa, sytostaattien sivuvaikutukset kyllä.

– Nenästä tulee helposti verta.

Sitähän Mäkelä ei suinkaan cityvihreitä, keskittämispolitiikkaa ja pikkukaupunkimentaliteettia pilkkaavilla kirjoituksillaan ole kerjännyt.

– Eniten harmittaa jalkojen ja polvien jäykistyminen. Meillä on ollut Helmin kanssa viime kesinä projektina pyöräillä suurten jär­vien ympäri. Pyhäselkä, Pielinen... Nyt on vaikea päästä pyörän selkään ja pyörän selästä pois. Itse pyöräily kyllä sujuisi.

Helmi on Helmi Järviluoma-Mäkelä, Mäkelän puoliso, joka työskentelee Itä-Suomen yliopiston Joensuun-kampuksella ja jonka Professoriliitto valitsi tammikuussa vuoden professoriksi. Näin kai elämältä voi kohtuudella vaatia: että talouksiin tulisi huonojen uutisten lisäksi niitä hyviäkin.

Talo maksetaan siitä kirjoittamalla, on yksi Matti Mäkelän tuotannon teesi kuulunut.

Omaelämäkerrallisuus on Mäkelän teksteistä tuttua. Teesit haja-asutusalueiden Suomesta eivät tule norsunluutornista, vaan sieltä, missä mies on vähän nyhverö ellei omista moottorikelkkaa.

Soulmies sänkipellossa -kirjan Mäkelä toimitti 1960-luvun nuoruudenpäiväkirjoistaan vuonna 2007. Kun pohjalaisnuoruuden jälkeen myöhemmät vaiheetkin ovat tulleet lukijoille tutuiksi – vuodet Kotkassa, avioero, muutto Pyhäselkään, kylätoiminta- ja maaseutuaktivismi – löytyikö vielä muisteltavaa?

– Hyvä kysymys. Käytän eteläpohjalaista ilmaisua hojaantuminen – eksyn aiheen sivuille, kiihdyttelen, kehittelen. Toivon, että lukija voisi vielä yllättyä, vaikka konservatiivisimmat ja poliittisesti epäkorrekteimmat mielipiteet välillä törmäävät kustannustoimittajaan.

Toimittaja voisi yllättyä, jos Mäkelä kehuisi keittiön tasolla lojuvaa Michelle Obaman Minun tarinaani.

– Se on Helmillä kesken. Kehuu sitä joka välissä, ja minä tomerasti yritän kyseenalaistaa tämän ylivoimaisen nerokkuuden ja hienouden, Mäkelä vastaa mäkelämäisesti, eikä yllättyä siis tarvitse – vielä.

Kirjallisista lempimuistelmistaan kysyttäessä Mäkelä nostaa esiin monipuolisen luettelon. Bertrand Russellin Elämäni, Torgny Lindgrenin Muistissa, Anita Konkan Unennäkijän muistelmat.

– Erno Paasilinna tietysti, vaikka hän oli muistellessaan jo nominatiivivaiheessa. Kirjoista ei juuri partitiivia löytynyt.

– Bruce Springsteenin muistelmatkin luin, koska joku sanoi, että hän osaa kuvata asiallisesti vihamiehensä. Olen päättänyt, että mahdollisimman lyhyesti kuvaan konfliktit toisten ihmisten kanssa. Miksi haluaisin kärpäsenraatoja laittaa kauniin kirjani sivuille?

”Kirjallisuuden salaisuudet, joiden ympärillä kirjaimet melko turhaan pitivät vahtia, olivat luultavasti samat kuin todellisuuden salaisuudet, eivät sen enempää eivätkä vähempää, eivät niitä kummempia eivätkä mutkikkaampia eivätkä taidokkaampia.”

Niin kirjoittaa Torgny Lindgren. Kirjallinen elämäkin on lopulta elämää, pienuudessaan ja suuruudessaan.

Rankka työnantaja. Deadlinen merkitys muuttui. Tuli päämäärätietoisuutta.

Näin Matti Mäkelä sanailee, kun ehtii istahtaa pirtinpöytään keitettyään kahvit ja kaivettuaan karjalanpiirakkatykötarpeet. Kultainen noutaja Taika on rauhoittunut liehuttuaan aikansa lajityypillisen innokkaasti. Koiran kanssa neuvotellessaan Mäkelä kutsuu itseään sanalla Paappa.

– Nyt hoitojen jälkeen syöpämarkkerit ovat pudonneet 1 900:sta normaaleiksi. Voi olla, että elän täällä vielä monia vuosia. Pitäisikö minun sitten kokea syyllisyyttä, jos en kuollutkaan? Olen saanut hyviä lääkäreitä, kerran kuukaudessa Amerikasta tulee uusia lääke-ehdotuksia. Olen kuulemma oikein hyvä heidän tarkoituksiinsa, jos nykyiset lääkkeet lakkaavat toimimasta.

Monena mies eläessään, kun esseisti ja rankametsän harventaja pääsee vielä koekaniiniksi.

– Vakavasti ottaen en ota vakavasti. Asennoitumisella on merkitystä. Huumorihoitoa on kokeiltu Hollywoodissa Ohukaisella ja Paksukaisella. Olen nyt katsonut Leslie Nielsenin ja Mel Brooksin elokuvia, Ismo Leikolan stand up -komiikkaa.

Kun Matti Mäkelä joskus Pohjois-Karjalasta poistuu, hän poistuu täältä kirjallisuudesta Joensuun kampuksella väitelleenä tohtorina.

– Ei tullut dosenttia, tuli dosetti.

Väitöksen aiheena olivat tabut taiteessa. Tabuistakin saataisiin nyt sanaleikki. Mitä Mäkelä Pohjois-Karjalan vuosistaan ajattelee? Kannattiko tänne muuttaa?

– Luonto, osittain maalainen elämäntapa, marjastus, sienestys, kalastus. Nämä asiat ovat täällä olleet ykkönen. Koiran kanssa mettässä meneminen. Miten erilaisia maastoja täällä onkaan.

– Pohjoiskarjalaiset ihmiset löytyivät kylätoiminnasta. Heissä on paljon samaa, mitä löysin ihmisistä Kotkassa. Taipuisa itäinen ihmistyyppi, "hoida hommat, jos haluat, me keskitytään kehumaan sinua". Pohjalainen panisi paljon enemmän vastaan, vaikkei asiasta mitään tietäisikään.

– Kaiken yhteiskunnallisen toiminnan jätin, kun täytin 63. Pitäähän eläkeajan jotenkin näkyä. Tiskaamisestakin olen pystynyt hyvin laistamaan, koska olenhan sairas.

Toimittaja yrittää kovistella kirjailijaa vanhoista ilmastonmuutoskirjoituksista – tulihan se, vaikka kieltää yritettiinkin.

– En minä ilmastonmuutoksen lukuja epäillyt, vaan kritiikkini vaikka Sääkirjassa suuntautui ilmastonmuutokseen suhtautumiseen, Mäkelä vastaa.

– Ilmastonmuutoskirjoitukset on sävytetty uskonnollisiksi maailmanlopun uutisiksi – ”sadan vuoden päästä ei ole yhtään hyönteisiä”, kuten äsken kerrottiin. Lyödäänkö vetoa, että on.

– Minä olen niin monta kertaa kokenut jo tämän maailmanlopun. Ensin oli Saksan happosateet, sitten AIDS. On ikävä tuottaa pettymys, mutta ihminen selviytyy tekemällä kompromisseja ja oikeita ratkaisuja, ennen kaikkea osaratkaisuja. Tämä on keskustaoikeistolainen asenteeni tähän asiaan.