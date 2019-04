Dingo jämsäläisnuorille tutuksi musikaalin kautta – "Äiti osaa kotona monet kipaleet ulkoa"

J+J Teatterin nuoret ovat ottaneet musiikillisen harppauksen 1980-luvulle, ja legendaarisen Dingo-yhtyeen musiikkiin. Tänä keväänä 19 nuorta teatterilaista on kuunnellut Dingon kappaleita harvinaisen ahkerasti, ja hyvästä syystä. Musikaali Nahkatakkinen tyttö saa ensi-iltansa Jämsänkosken teatteritalolla sunnuntaina 28.4.

– Näytelmä ei kerro bändistä, mutta musiikki on monelle kovin tuttua Dingoa. Tarina kertoo nuorten elämästä ihastuksineen ja sydänsuruineen, myös kiusaamista ja mielenterveysongelmia käsitellään, sanoo ryhmää luotsaava ohjaaja Reko Himanen. Samalla hän mainitsee, että Tampereen Työväenteatteri on valinnut ensi vuoden ohjelmistoon samaisen näytelmän.

Nyt lavalla nähdään jämsäläisiä harrastajia, iältään 14-vuotiaista parikymppisiin. He saivat itse vaikuttaa näytelmän valintaan, ja Nahkatakkinen tyttö nousi selkeästi suosikiksi. Käsikirjoitus on Hanna Suutelan, Karl Jagtin ja Matti Suomelan.

Suurin osa tunsi ennestään Dingon suurimmat hitit, kuten Autiotalon. Matka syvemmälle bändin musiikkiin on otettu hyvin vastaan. Suomeen viitisen kuukautta sitten Venäjältä muuttaneelle 19-vuotiaalle Uliana Musakinalle Dingo on ollut uusi, kiinnostava tuttavuus.

– Kappaleet tukevat hienosti tarinaa ja vievät sitä eteenpäin. Hyvää, tanssittavaa musiikkia, Musakina kommentoi. Aiemmin Venäjällä näytellyt nuori nainen on viihtynyt harrastuksen parissa erinomaisesti, ja aikoo ehdottomasti jatkaa.

– Saa olla muiden ihmisten seurassa, ja tosi mukavaa että olen saanut täältä uusia kavereita.

Hyvää yhteishenkeä kehuu myös 15-vuotias Ilona Friman, joka harrastaa teatteria neljättä vuotta. Uusiakin haasteita on ollut vastassa, nimittäin hän on tehnyt musikaalin koreografiat ja opettanut ne toisille.

– Onhan tässä ollut iso, mutta kiehtova homma. En ole ennen näin suuressa mittakaavassa koreografioita tehnyt, mutta tanssimista olen kyllä harrastanut yli 10 vuotta.

Friman kertoo kuuntelevansa pääasiassa ulkomaalaista musiikkia, mutta ei Dingokaan huonolta kuulosta. Kuten monen muunkin ryhmäläisen kohdalla, kotona äiti on tunnustanut osaavansa edelleen monet kipaleet ulkoa.

Kaappo Kasesniemi, 14, on näytellyt musikaaleissa ennenkin, mutta pienemmissä rooleissa kuin nyt.

– On ollut oikein mielenkiintoista, tekemistä on riittänyt, ja hauskaa on ollut. Näytelmässä on paljon symboliikkaa ja pohdittavaa.

Ohjaajaa Kasesniemi kiittelee ammattitaitoisesta otteesta.

– Reko antaa hyviä vinkkejä, ja osaa johtaa porukkaa. Ei ole kuitenkaan liian tiukka, vaan sopivasti rento.

Ensi-ilta sunnuntaina 28.4. Jämsänkosken teatteritalolla.