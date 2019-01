Dinosaurukset söivät elokuvan tukijat – fanit toivat kuunatsit takaisin valkokankaalle

Suomen historian kallein näytelmäelokuva Iron Sky: The Coming Race saapuu elokuvateattereihin 16. tammikuuta. Elokuvan maailmanensi-iltaan on varattu koko Helsingin Tennispalatsi. Tähtäimessä on myös maailmanlaajuinen levitys Ruotsista Kiinaan.

Humoristinen scifi-seikkailu on jatkoa vuoden 2012 farssimaiselle Iron Skylle, joka otettiin vastaan ristiriitaisin arvioin. Tuon jälkeen elokuvalle on muodostunut laaja kansainvälinen fanikanta, joka on odottanut jatko-osaa hartaasti.

Elokuvan tuotanto koki monia vastoinkäymisiä vuosien aikana. Itse kuvaaminen sujui ajallaan ja budjetissa, mutta jälkituotannossa rakennetut tehosteet osoittautuivat paljon luultua kalliimmiksi. Lisäksi neljä ensimmäisen osan animaattoria nosti oikeusjutun jatko-osaa vastaan. Näiden ongelmien ratkomiseen meni liki kaksi vuotta, minkä takia yksi elokuvan yhteistyökumppaneista jätti hankkeen.

– Isoin takapakki tuotannolle olivat viivästymiset. Saimme paljon sellaistakin palautetta, että missäs se elokuva viipyy, kuvailee tuottaja Tero Kaukomaa.

Kaukomaa ja ohjaaja Timo Vuorensola vierailivat Jyväskylässä alkuviikosta.

Fanit ja heidän tukensa olivat elintärkeitä The Coming Racen vaikean taipaleen aikana.

– Meille on elinehto, että ihmisiä kiinnostaa, sillä silloin jaksetaan itsekin. Olemme pitäneet faneja hyvinkin läsnä koko prosessin ajan, Vuorensola sanoo.

Faneilla oli suuri merkitys myös elokuvan taloudelle jo tuotantovaiheessa. Joukkorahoituksella kerättiin elokuvan tekemiseen noin kaksi miljoonaa euroa.

Lisäksi tekijät kävivät fanien kanssa aktiivista keskustelua, ja fanit saivat osallistua käsikirjoituksen hiomiseen sekä leikkausversioiden kommentoimiseen.

Hauskinta oli Kaukomaan mukaan se, kun 330 joukkorahoitukseen osallistunutta osallistui avustajina muutamiin kohtauksiin, joita kuvattiin Belgiassa.

– Perinteisen elokuvatuotannon ja fanien mukaantulon yhdistäminen oli haastavaa, mutta myös erittäin antoisaa. Nämä fanit olivat osallistuneet tuotantoon rahallisesti ja juuri heitä pääsi elokuvaan dinosaurusten syötäviksi. Saimme paljon hienoa kuvaa ja uskomme, että kaikki ovat iloisia, Kaukomaa naureskelee.

Iron Sky: The Coming Race -elokuvan Jyväskylän ensi-ilta on 18. tammikuuta.