Suoratoistopalvelu Disney+ aloittaa Suomessa, Portugalissa, Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Islannissa, Belgiassa ja Luxemburgissa 15. syyskuuta. Suomessa palvelun hinnaksi tulee 6,99€ kuukaudessa ja 69,99€ vuodessa.

Palvelua odotettiin saapuvaksi jo aiemmin tänä keväänä, mutta useiden myöhästymistiedotteiden jälkeen julkaisupäivä on viimein varmistunut.

Disneynnälkäisille tarjolla on lukuisten sarjojen lisäksi laaja skaala klassikkoelokuvia varhaisimmista animaatioista viimeisimpiin supersankariepookkeihin. Palvelussa julkaistaan lisäksi Disney+:n alkuperäistuotantona sarjoja ja elokuvia, joista tällä hetkellä nimekkäin on kriitikoilta kehuja saanut Star Wars -universumiin sijoittuva The Mandalorian -sarja.