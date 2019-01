Dome Karukosken Hollywood-elokuva J.R.R. Tolkienista valmistuu

Dome Karukosken ohjaama elokuva J.R.R. Tolkienista tulee valkokankaille Yhdysvalloissa toukokuun 10. päivänä ja Iso-Britanniassa pian sen jälkeen. Elokuvan takana on Hollywood-studio Fox Searchlight . Nuorta Tolkienia esittää Nicolas Hoult.

– Ensi-iltaa aikaistettiin syksystä parempaan ajankohtaan. Yhdysvalloissa kesä on elokuvateattereissa hyvää aikaa, Karukoski kertoo.

Karukoski on Renny Harlinin jälkeen ensimmäinen suomalaisohjaaja, joka on tehnyt Hollywood-elokuvan. Tolkien kuvattiin vuoden 2017 lopulla Liverpoolissa, Manchesterin ympäristössä ja Oxfordissa. Budjettia ei ole julkistettu, mutta STT:n tietojen mukaan se on noin 17 miljoonaa euroa. Yhdysvalloissa elokuva lähtee levitykseen 500 – 800 valkokankaalle.

– Koeyleisöjen testitulokset ovat olleet poikkeuksellisen hyvät. Kopiomäärä on Fox Searchlightin avaukseksi korkea, joten luotto elokuvaan on vahva, Karukoski kertoo.

– Tämä on laatudraamalle kohtuullisen iso levitys.

Tarina seuraa Taru sormusten herrasta -kirjoista tunnetun Tolkienin opiskeluvuosia Oxfordissa ja kokemuksia ensimmäisessä maailmansodassa. Karukosken mukaan elokuva kertoo tapahtumista, jotka vuosia myöhemmin inspiroivat Tolkienia kirjoittamaan fantasiaromaanejaan. Pääosia esittävät Houltin ohella Lily Collins ja Craig Roberts.

Tolkienin Suomen ensi-ilta vahvistetaan pian, kerrotaan levitysyhtiö Nordisk Filmistä . Todennäköisimmin se on syksyllä.

Leijonasydän vei maailmalle

Karukoski teki sopimuksen elokuvan ohjaamisesta keväällä 2017, pian sen jälkeen, kun hänen elokuvansa Tom of Finland oli valmistunut. Suomessa Karukoski tunnetaan etenkin valtavirran menestyselokuvien Napapiirin sankarit ja Mielensäpahoittaja tekijänä. Hänen elokuvansa ovat saaneet meillä yhteensä noin 1,5 miljoonaa katsojaa.

– Suomessa olen menestyselokuvien ohjaaja, Hollywoodin näkökulmasta olen eurooppalainen art house -ohjaaja, Karukoski kuvailee.

Hänen aiemmista ohjauksistaan on maailmalle levinnyt laajimmin Tom of Finland. Uran käännekohta oli kuitenkin Leijonasydän.

– Leijonasydän oli vuoden 2013 Toronton festivaaleilla tosi iso juttu. Kaikki katsoivat sen, Karukoski kertoo.

– Hollywoodin väki etsii koko ajan uusia kykyjä Euroopasta. Leijonasydämestä alkaen olen saanut agenttini kautta jatkuvasti käsikirjoituksia ja työtarjouksia Hollywoodista. Tom of Finlandin pitkän tuotannon vuoksi jouduin sanomaan joillekin kiinnostavillekin ei.

Karukosken Tolkien-sopimukseen kuuluu toinenkin elokuva Fox Searchlightille.

– Se on normaalia: jos on ohjaaja, jonka kanssa halutaan tehdä töitä, eihän sen haluta karkaavan muualle, Karukoski kuvailee.

– Alustavia keskusteluja seuraavasta elokuvasta on jo käyty.

Oscar-pelurin tallissa

Fox Searchlight on Fox-konsernin laatuelokuviin erikoistunut tuotanto- ja jakeluosasto, jonka omia tuotantoja valmistuu 4-6 vuodessa. Muun muassa parhaan elokuvan Oscarilla viime helmikuussa palkittu The Shape of Water on sen elokuva. Tämän vuoden keskeisiin Oscar-ehdokkaisiin kuuluu kreikkalaisen Yorgos Lanthimoksen Fox Searchlightille ohjaama The Favourite, jossa myös nähdään Hoult.

Tekijäjoukossa on useita huippunimiä. Esimerkiksi musiikin sävelsi 14-kertainen Oscar-ehdokas Thomas Newman.

– Elokuva on aivan pian valmis, jäljellä enää hyvin pieniä korjauksia, Karukoski kertoo.

– Puhuin juuri Newmanin kanssa viimeisistä muutoksista. Ehkä käyn itse vielä kerran Lontoossa valvomassa niitä.