Dome Karukoski ohjaa trillerisarjan brittiläiselle suoratoistopalvelulle

Elokuvaohjaaja Dome Karukoski ohjaa viisiosaisen trillerisarjan brittiyhtiö BBC:n ja televisiokanava ITV:n suoratoistopalvelu Britboxille, uutisoi The Hollywood Reporter.

The Beast Must Die -nimisen sarjan pääosassa nähdään Bafta-, Golden Globe- ja Emmy-ehdokas Jared Harris, joka tunnetaan muun muassa tv-sarjoista Chernobyl, The Crown ja Mad Men.

The Beast Must Die kertoo poikansa kuolemaa surevasta äidistä, joka soluttautuu tappajaksi uskomansa miehen elämään. Sarja perustuu vuonna 1938 julkaistuun samannimiseen kirjaan, jonka runoilija Cecil Day Lewis kirjoitti salanimellä Nicholas Blake. Teos on julkaistu Suomessa nimellä Pedon on kuoltava.

Sarja on yksi Britboxin ensimmäisistä alkuperäistuotannoista.

Karukosken edellinen ohjaustyö on viime vuonna ilmestynyt Hollywood-elokuva Tolkien.