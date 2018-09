Ed Sheeran konsertoi Helsingissä ensi kesänä

Maailman tämän hetken suosituimmaksi konserttiartistiksi kuvailtu Ed Sheeran saapuu esiintymään Suomeen ensi kesänä. Brittiläinen laulaja ja lauluntekijä kipuaa lavalle Helsingissä Malmin lentokentällä 24. heinäkuuta.

Sheeranin ensimmäinen Suomen-konsertti lukeutuu hänen Divide-maailmankiertueensa juuri julkaistuihin lisäkeikkoihin.

Katusoittajana aloittaneen Sheeranin suuria hittejä ovat esimerkiksi Thinking Out Loud, Shape of You ja Perfect. Hän pitää Spotifyn kärkipaikkaa kaikkien aikojen striimatuimmalla kappaleella Shape of You.

Sheeran on nähty myös cameoroolissa valkokankaalla sekä television suursarjassa Game of Thrones.