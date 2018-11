Eerika Ahonen, 23, ja Jasmir Vesander, 20, toivat Jyväskylään hopeaa hip hop -tanssin MM-kisoista – katso tyylinäyte videolta

Jyväskyläläiset Eerika Ahonen ja Jasmir Vesander sijoittuivat toiseksi hip hop -tanssin duo-sarjan MM-kilpailuissa lokakuussa Puolassa. Edellisvuonna Tanskassa he olivat viidensiä.

Parina he ovat pärjänneet myös SM- ja EM-kisoissa. Viime vuoden alussa heidän Stay-katutanssiteoksensa palkittiin kahdessa keskeisessä suomalaisessa koreografiakatselmuksessa.

Tämä on aikamoista, varsinkin kun Ahonen, 23, ja Vesander, 20, tutustuivat vain kaksi vuotta sitten.

Sattuipa niin, että syksyllä 2016 Ahonen joutui töidensä vuoksi jättämään muutamat harjoitukset väliin.

– Olin sitten ihan pihalla. Jasmir osasi koreografian ja pyysin apua, että voiko hän opettaa. Tultiin Tanssiopiston Kalervonkadun salille, treenattiin, juteltiin ja juotiin kahvia viisi tuntia. Alettiin saman tien miettiä, että olisipa kiva tehdä yhdessä jotain uutta ja erilaista.

Rakettivauhtia syntyi tanssiteos Stay. Pian Ahonen ja Vesander päättivät valmistaa kisakoreografian hip hopin duo-sarjoja varten.

Kisakoreografiat eroavat teoksista siinä, että niitä ei valmisteta tiettyyn musiikkiin. Kyseessä ovat minuutin mittaiset tanssiliikesarjat, jotka kilpailuissa esitetään musiikkiin, jonka valitsee kilpailun dj.

Ovatko ne taidetta vai...

– Tämä onkin meidän lempparikysymys, Ahonen pistää väliin.

...urheilua?

– Taidetta se on siinä mielessä, että on luotava visiosta yhtenäinen kokonaisuus, joka olisi silmälle miellyttävä. Mutta on tämä ihan helvetinmoista urheiluakin, Ahonen sanoo.

Jos tämä olisi elokuva eikä lehtijuttu, voitaisiin tässä kohtaa leikata kohtaukseen Puolan MM-kisoista. Puolivälierät on tanssittu, ja Ahonen kiertää suihkuhuoneessa hidasta kehää. Hän on lähellä oksentaa rasituksesta.

Sitten saapuu tieto: suomalaispari on päässyt semifinaaliin!

Ei kun takaisin lavalle. Yhteensä minuutin äärimmäisen kovatahtinen kisakoreografia esitettiin 15 kertaa.

– Välillä sitä miettii, että tämä on ihan hullua, mutta silti tätä tekee, kun tämä on ihan parasta, Ahonen sanoo.

Erityismausteen Puolan kisaan toi kilpailutilan heikko ilmastointi.

– Happi oli todella vähissä. Pukuhuoneessa meillä oli ikkuna auki, ja kierrosten välissä juoksimme sinne hengittämään, Vesander kertoo.

Ahonen on kaksikosta perustyyliltään "pehmeämpi" ja Vesander "kovempi ja terävämpi". Pehmeyteen Ahosella on anatomisiakin syitä: yliliikkuvat polvet ja ylitaipuvat muutkin nivelet. Niistä siis syntyy luontainen bounce ja groove?

– Ja flow! Jasmir ei taas ole sillä lailla venyvä, hän tekee enemmän tosi voimakasta ja terävää liikettä, Ahonen sanoo.

– Omissa koreografioissamme tyylit saattavat ollakin aika ääripäistä, Vesander sanoo.

Yhteisissä töissä on toisin.

– Meillä on aika samanlainen maku – kun tanssimme yhdessä. Silloin liikekielemme on hyvin samanlainen, Ahonen sanoo.

Ahonen aloitti tanssin kaksivuotiaana.

– Äitini vei minut silloin vielä Tanssikoulu Saran nimellä toimineen koulun tunneille. Sen jälkeen olen harrastanut lastentanssia, balettia, jazzia ja lopulta noin 10-vuotiaana siirryin katutanssiin.

Vesander aloitti Jyväskylän ammattiopiston breakdance-tunneilla viisivuotiaana, ja vaihtoi alakoulun loppupuolella hip hopiin ja katutanssiin.

– Sillä niissä tuntui aika moni asia osuvan yhteen, Vesander sanoo.

Esimerkiksi vapaus ja asenne.

– Jos verrataan vaikka balettiin, joka ei muuten ollut yhtään mun juttu, niin hip hopissa on vapaus olla ja tulkita biisi niin kuin juuri sillä hetkellä tuntuu. Sama on kyllä tietysti vaikka myös nykytanssissa ja jazzissa, mutta baletissa haetaan armeijamaisuutta, ja kaikkien pitää näyttää samalta, Ahonen sanoo.

Tällä hetkellä Ahosen ja Vesanderin elämä on lähes pelkkää tanssia. Molemmat harjoittelevat ja opettavat Jyväskylän Tanssiopistolla. Myös tulevaisuus liittyy hyvin todennäköisesti tanssiin.

– Jotain haluan tehdä tanssin parissa, mutta mitä, siitä ei ole mitään hajua, Vesander sanoo.

– Tällä hetkellä pidän opettamisesta, mutta joskus haluan ulkomaille harjoittelemaan ja kehittymään lisää, lisää ja lisää. Eikä sen vuoksi, että pitää saada vaikka MM-kultaa, haluan kehittyä itseäni varten ja rakkaudesta lajiin. Kisat ovat tähän verrattuna aivan toissijainen juttu, Ahonen sanoo.

Onko teillä yhteisiä suunnitelmia?

– Kyllä me haluamme samansuuntaisia asioita, mutta meillä on myös omat juttumme. Mahdollisesti teemme jotain yhdessä tulevaisuudessa, Vesander sanoo.

Vielä ei ole esimerkiksi selvillä, aikovatko Ahonen ja Vesander osallistua ensi vuoden hip hopin SM-kisoihin ja pyrkiä niiden kautta seuraaviin MM-kisoihin.

MM-mitali on tässä kuvassa juuri varmistunut

– Olimme selvinneet kuuden parhaan finaaliin, ja silloin tuntui, että ihan sama, mikä sija tulee, täällä on niin kovia tanssijoita, että ei mitään järkeä, Ahonen muistelee.

Alkoi tulosten julkistus. Aluksi kerrottiin, kuka jäi sijalle kuusi.

– Sitten meni viides sija, ja olin että okei, me ollaan neljänsiä. Sitten meni neljäs sija. Kyynelet alkoivat tulla silmistä, aloin itkeä semmoista onnellisuushuutoitkua, Ahonen muistelee.

Oheinen kuva on otettu juuri tuolla hetkellä.

– Jasmir sanoi, että kerää nyt vielä ittes. Sitten meni kolmas sija, ja Jasmir sanoi, että nyt saat jo itkeä, Ahonen sanoo.

– Minä olen kuvassa ehkä vain järkyttynyt. Eerika itkee ja meidän valmentaja Sanaz [Hassani] on pyörtyä ja ottaa Erikasta tukea. Siinä käytiin kaikenlaiset tunnetilat läpi, Vesander sanoo.