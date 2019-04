"Ei roolikirjon tarvitse iän myötä yksipuolistua " – Jouni Salo sai Jyväskylän kaupunginteatterin Vuoden teatteriteko -tunnustuksen

Näyttelijä Jouni Salo, 55, vastaanotti eilen illalla Jyväskylän kaupunginteatterin Muusa- eli Vuoden teatteriteko -palkinnon.

Vuoden teatteriteko -palkinto jaettiin nyt viidettä kertaa. Tämän vuoden uutuutena jaettiin myös Elämäntyö-Muusa, joka myönnettiin eläkkeelle jäävälle, 40 vuoden työuran kaupunginteatterissa tehneelle näyttelijä Jorma Böökille.

Onpa yhteensattuma: Molemmat palkitut muuttivat aikanaan Jyväskylään opiskelemaan matematiikkaa. Eikä kumpikaan ole tullut alalle Teatterikorkeakoulun tai Tampereen yliopiston Nätyn näyttelijälinjojen kautta – eli sitä reittiä, jonka kautta kaupunginteatterien näyttelijät yleensä pestataan.

Salo oli ehdolla rooleistaan näytelmissä Päivänsäteet ja Supernaiivi. Päivänsäteissä hän esitti hoitokodissa asuvaa seniorirouva June Partridgea. Supernaiivissa hänellä on neljä sivuroolia: Salo esittää päähenkilö Supernaiivin isää, isoisää, newyorkilaista kirjastovirkailijaa ja Supernaiiviin tutustuvaa 6-vuotiasta naapurin Panu-poikaa.

Siitä Salo on iloinen, että viisi roolia ovat olleet keskenään hyvin erilaisia.

– Se lämmittää. Tämä antaa toivoa kaikille näyttelijöille: ei roolikirjon tarvitse iän myötä yksipuolistua, jos ohjaajalla ja näyttelijällä on vähänkään brechtiläistä ajattelua.

Tämä tarkoittaa Salon mukaan yksinkertaistettuna sitä, että näyttelijä mielletään kertojaksi, joka esittää. Näyttelijä ei yritä ”olla” joku toinen.

Ehdokkaat valinneen raadin mukaan ”Salolla on ilmiömäinen muuntautumiskyky, oli roolihenkilö sitten mies tai nainen, lapsi tai vanhus”. Salon roolihahmoista raati mainitsee, että ”June Partridge on viimeistä piirtoa ja liikettä myöten täydellinen iäkäs rautarouva, Panu taas eleiltään ja puhetyyliltään aitoakin aidompi pikkupoika”.

Salolle mieluisin viidestä roolista on ollut Panu.

– 6-vuotias on aika aito, hänen tarpeensa ovat yksinkertaisia ja välittömiä, reagointi spontaania. Hän on ehdoton, konkreettinen, hyppää sekunnissa fantasiamaailmaan ja takaisin ja voikin yhtäkkiä olla hyvin käytännöllinen. Tuollainen hahmo on ihan loputon inspiraation lähde, ja sitä oli erittäin mukava funtsia ja rakentaa näyttämölle.

Supernaiivi on ehdokasraadin mielestä ollut kaupunginteatterin loppusuoralle kääntyvän kauden kohokohta. Tämä sopii päätellä siitä, että myös koko näytelmän työryhmä oli ehdolla Vuoden teatteriteko -palkinnon saajaksi. Sen sijaan esimerkiksi vuoden suurin tuotanto, musikaali Hair, ei ollut lainkaan esillä ehdokasasettelussa.

Supernaiivista välittyi katsomoon hyvin lämmin tunnelma. Vaikutti siltä, että työryhmällä oli keskenään helppoa ja vapautunutta.

– Olikohan se Hegy (Tuusvuori, näyttelijä) joka sanoi, että Supernaiivin harjoitukset olivat yhtä työhyvinvointipäivää. Koko työryhmässä taisi vallita tällainen fiilis, Salo sanoo.

Supernaiivin eräs erityispiirre on Salon mukaan yksinkertaisuus.

– Se on niin taitava näytelmä, kun siinä ei ole mitään ihmeellistä. Se on kuin värityskirja: kuviot on jo tehtaalla piirretty, ja pitää vain värittää. Tuollaisen näytelmän tekemisessä on paljon vapautta, mikään ei sido ja kaikki on mahdollista.

Ja mukava on ollut esittää?

– Pirun mukava. Sitä ei ole ollut tarvetta muuttaa mihinkään ensi-illan jälkeen. Tyydytys tulee siitä, että on koetettu tehdä joka kerta yhtä hyvin tai vähän paremmin.

Supernaiivi on norjalaisen Erlend Loen samannimiseen läpimurtoromaaniin perustuva näytelmä, jossa seurataan eksistentiaaliahdistusta potevan nuoren miehen elämää. Supernaiivista on jäljellä vielä kolme esitystä.