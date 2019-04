"Ei tarvita isoja daisareita" ja "Kannatan EU:ta" – Pelle Miljoona ja Andy McCoy pistävät vappuhaastattelussa maailman järjestykseen

Road warrior, maantiesoturi. Vaikka siten voisi kuvata näitä miehiä, jotka istuvat helsinkiläisen ravintola Sea Horsen loosissa. Pelle Miljoona on saapunut ensin, ryhdikäs olemus, katse korkeuksista alas, pyöreiden lasien kehystämät silmät tuikkivat rastojen ja lakin pesästä, parturoipa hänet ja näyttäisi Jungilta tai Gandhilta.

Rento keskustelu käynnistyy Pellen kirjallisesta tuotannosta. Toimittajalla on kättä pidempänä mukana muistelmateos vuodelta 2004, Elossa ja potkii, jonka Pelle kertoo halunneensa kirjoittaa mahdollisimman romaanimaiseksi.

Andy McCoy saapuu siniturkoosiin pukeutuneena, tällä kertaa rauhallisena yhden miehen syklonina. Hän pahoittelee käsiensä maalitahroja, kotiateljeessa on taulunmaalaaminen käynnissä, ostajia tulossa huomenna.

Pellen ja Andyn saaminen saman haastattelupöydän ääreen ei ole aivan jokapäiväinen juttu, mutta nyt se tapahtuu, sillä Pelle Miljoona Oy, yhtye, joka yhdisti näiden kahden miehen sekä Ari Taskisen, Sam Yaffan ja Tumppi Varosen voimat, on heräämässä keikoille Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Savon suuntaan.

Andy: – Päästään soittaan rock ’n’ rollia. Se on melkein kuin olis loma.

Pelle: – Oy on meille nasta special-keissi. Sitä ei voi viedä espoolaiseen baariin. Meillä kaikilla on muita juttuja, tietääkseni kaikki on tekemässä jotain levyproggista. Kun Oy on koossa, se on freewheelin’.

Andy: – Tää on musiikkia, joka synnyttää nostalgiaa vanhemmissa henkilöissä. Ihmisiä, jotka on nussineet ekan kerran, kun ne kuuli Tahdon rakastella sinua.

Pelle: – Ekan ja vikan!

Pelle Miljoona Oy:n Moottoritie on kuuma, albumi vuodelta 1980, on monen suomalaisen nuoruuden taustaraitaa. Mikä albumista teki tekijöiden mielestä sellaisen, että se on edelleen monelle rakas?

Andy: – Se, että se sprengas noin legendaariseks, uskon että se yllätti meidät kaikki. Me reflektoitiin aikaa, sitä mitä yhteiskunnassa tapahtui.

Pelle: – Hittejä voi tehdä, mutta klassikot syntyy vahingossa. Siihen aikaa punk oli vähän jo feidaantunut. Avautui uus skene.

Andy: – Parhaiten musiikista levittää tietoa word of mouth. Jengi sjungas Moottoritien lauluja keikoilla messissä, vaikkei levy ollu ees ulkona.

Pelle: – Jengi alkoi tunnistaa niitä biisejä, vaikkei levy ollu ees Youtubessa.

Andy: – Ei ollu. Youtube oli niin uus sillon.

Pelle: – Youtube oli niin uus, ettei ollu vielä keksittykään.

Andy: – Ja minne mä vaan edelleen meen karaokeen, niin joku räkäkänninen rääkyy Moottoritietä nuotin vierestä. Mulle oli sitä levyä tehdessä uutta, että Pelle on ihan mieletön lyricisti. Mun suomen kieli ei oo täydellinen, ruotsi oli himassa pääkieli. Eka kerran kun mä aloin tutkia suomen kieltä, mä sain Kalevalan lahjaksi. Mä en tajunnut saatana mitään. Pellen tekstei mä tajusin, storylines. Siinä on jotain Bob Dylanii, kansanlaulun omaisuutta. Sit oli Taskinen. Meillä oli yks nörtti bändissä, joka diggaa oudoista soundeista. Tietenkin minun ihana kitaransoittoni oli nuorena niin tunnistettavaa.

Viimeisen lauseen Andy artikuloi pehmeän tätimäisesti ja osoittaa, että hän suhtautuu itsestään luomaan hahmoonsa myös itseironisesti. Aina tämä itseironia ei vain ole härmän kansalle välittynyt. Kuinka Moottoritie on kuuma -kappaleen epätavallinen, atonaalinen kitarasoolo syntyi? Se vei Albert Järvis -maassa sähkökitaransoittoa uusille vesille.

Andy: – Ainoo mitä mä kelasin ennen sen soittamista, että nyt mä poltan jointin, ja tää on totta – mä advokaattaan vapaata pilvee, kieltäkää tiukka viina! Halusin jotain, joka miltei ärsyttää kuulijaa. Se soolo on soitettu Les Paulilla ilman efektejä, puhtaalla soundilla. Mä en halunnu heittää normaalii pentatonista blues-sooloo. Fiilis oli laajentaa biisii.

Uudelleen kokoontuminen vei Pelle Miljoona Oy:n viime vuonna myös studioon. Syntyi Anna soihtusi palaa -niminen ep. Miltä uuden musiikin tekeminen tuntui?

Andy: – Ihanalta. Me kuulostettiin samalta bändiltä. Paa nää jätkät kimppaan ja se kuulostaa Oy:lta.

Pelle: – Onks tää sitä kuuluisaa kemiaa?

Andy: – Joo, jotain chemistry bullshittii. Siks toi osti meille kaikille joululahjaksi kemian tsetit. Tajutaan, miten bändi bygataan.

Pelle: – Miten tehdään rikkihappoo.

Andy: – Sami poltti jo verhot…

Pelle: – …Bunsen-lampulla. Tää on nasta bändi, tässä ei oo bändiliiderii. Nykyään puhuttaisiin kollektiivista. Pelle Miljoona tuli aikoinaan yhtyeen nimeen edellisen elämän peruina. Bändin nimi ois hyvin voinu olla vaikka Sherwoodin Iloiset Veikot.

Seuraavatko Pelle ja Andy uutta musiikkia? Kyllä, he vastaavat, vaikkeivät tunnu kaikista kehityskuluista olevan innoissaan.

Andy: – Välillä jään kuuntelemaan jotain biisii, joka vaikuttaa vitun hyvältä. Sit mä huomaan: se on vitun hyvin tuotettu, mutta tää biisi on paska. Tää on yleistynyt.

Pelle: – Kun me oltiin nuorii, me tiedettiin, mitä on tehty, Rautavaarat. Se jatkumo. Nyt tuntuu, että perinne on katkennut täysin räppiin. Mä olin fiittaamassa yhtä nuorta räppärii. Sen tuottaja oli kans nuori heebo. Se vei mut Leppävaaran juna-asemalle ja kysy: ”Sanotatsä noita sun laulamii biisejä?” (naurua)

Andy: – Räp on jamaikalaisesta toastingista kasvanut, köyhän miehen toastingia jenkkislangilla, ilman jumalallisuuden vibaa, jota löytyy myös ton teksteistä.

Pelle: – No älähän nyt…

Andy: – Ja kun soitto on taivaallista, me viedään teidät ennenaikaseen paratiisiin. Mä haluun vetää itteni transsitilaan lavalla. Niin kun sufistit. Mä meen musaan niin syvälle.

Pelle: – Mä huomasin sen meidän konserttikiertueella. Andy tuli siihen rumpujen viereen. Oli tosi nastaa, sai hyvän kontaktin siitä body languagesta.

Aina Pellen ja Andyn välit eivät ole olleet yhtä lämpimät. Osa Pelle Miljoona Oy:n viehätystä ja tarinaa on välirikko: Andy McCoy ja Sam Yaffa lähtivät Moottoritie on kuuma -lp:n valmistuttua julkaisukiertueen alla Tukholmaan luomaan Hanoi Rocksia. Mukaan hävisi myös kitaristi Stefan Piesnackin vahvistin. Oy:n kokoonpano meni nopeasti uusiksi.

Pelle: – Vanhempi ku savikiekko se juttu.

Andy: – Se ei ollu näit jätkii vastaan. Se oli Pissinakkii vastaan, miten se käyttäyty Mike Monroeta kohtaan. Mä en tehny sitä, mutta okei, mä suunnittelin sen. Olin jo kaukana, kun kaikki tapahtu. Hyvä ettei käynyt pahempaa.

Pelle: – Kaikenlaista etukenoo on nähty, kun ajattelee, keiden kanssa on soittanut.

Itä-Suomessa on sanonta, että ei tarvitse vihamiehiä, kun on tällaisia ystäviä.

Andy: – Vaimos nussitaan, kullat katoo, tili tyhjenee ja autokin on viety.

Pelle: – Ja kundi ei hiffaa mitään!

Pelle Miljoona on ollut halki uransa nuorten kuulijoiden suosiossa. Väkivallasta ja päihdeongelmasta Gabrieliin ja Olen kauniiseen kappaleissa on puhunut paikkaansa etsivien ääni. Mitä Pelle ja Andy ajattelevat nykynuorisosta?

Andy: – Mua huolettaa nuoret friidut. Ne ajattelee, että pitää olla isot daisarit ja botoxii huulissa. Kun jätkä rakastuu gimmaan, ei se kato rintoja, vaan persoonallisuutta. Tietenkin täytyy olla joku seksuaalinen atraktiivisuus – muistaakseni, mä oon jo vanha gubbe… (naurua)

Pelle: – Mä ajattelen, että nyt alkaa feidaantua se aikakausi, jota edusti Cheek-hypetys. Se bailaaminen, mieletön narsismi, mitä toi some on täynnä. Ilmastomarssit on hieno esimerkki. Nuoret tajuaa, että vittu tää ilmasto on vakava asia, me tullaan tää ongelma kohtaamaan, ei ne vanhemmat sukupolvet, jotka tän on luoneet. Tervehdin nuorten ajattelua ilolla. Nää on niin rankkoja juttuja, että jotkut lähtee etsimään jo Colt 45:ttä ja Smith & Wesson 38:aa. Uus kansantauti on masennus, niin kun Ismo sano yhdessä haastattelussa.

Greta Thunbergista kasvanee samanlainen ikoninen kasvo kuin Che Guevarasta.

Pelle: – Se ruotsalainen. Siinä ei oo mitään feikkiä. On hienoa, että tää ilmastokysymys ei lähtenyt poliittisilta puolueilta, vaan on hyvin aito asia.

Andy: – Ei tarvi kuin pienen kirveen, niin voi hakata ison puun. Se tulee tapahtuun, ei jengi niele loputtomasti skeidaa.

Pelle: – Yllättävän paljon ne silti nielee.

Minkälaisia ajatuksia eduskuntavaalitulos herätti?

Pelle: – Oli positiivista, että vihreät ja vasemmistoliitto menestyi, eikä persutkaan ihan ykkösiksi menneet. Voi vittu mitä tekstiä ne Halla-ahon vanhat blogit. Ihan hirveitä.

Te olette niitä suomalaisia, jotka eivät ole koskaan kokeneet kansainvälisyyttä uhaksi. Mitä ajattelette muukalaispelosta?

Andy: – Se on massapropagandaa, yritetään lietsoa vihaa. Maahanmuuttajii kutsutaan pahoiks ihmisiks. Niiden raiskaukset on pari prossaa Suomen raiskauksista, parikyt friiduu. Puhukaa niistä lopuista, tuhansista, jotka suomalaiset on tehneet – ja vielä hakanneet ne naiset vielä päälle. Mä en ostais puoliikaan, mitä nää urpot ostaa!

Pelle: – Populistien nousu on yleismaailmallinen ilmiö. Kannatan EU:ta.

Andy: – Mä kannatan EU:ta kaikessa muussa paitsi finansiaalisessa mielessä. Mutta en mä oikein tiedä – liikaa kompromisseja, liikaa byrokratiaa. Kyllä se politiikka on ollut mulle, että niin kauan kun ei ole kommarit vallassa. Hänhän oli suuri Stalin-fani…

Pelle: – Olin Stalin-fani, mutta vaihdoin Idi Aminiin!

Eletään vapun aikaa. Mitä tämä työn juhla merkitsee teille?

Pelle: – Mä en oo koskaan duunissa tai vapaalla. Välillä se kyrsiikin. Tuun Goalta, ”oliko hyvä loma?”, en mä ollu lomalla, kirjotin romaanin. Kyllähän me 70-luvun lopulla käytiin Tumpin kanssa vappumarssilla. Mulle työväen juhla merkitsee vanhoja kauniita perinteitä, joita on syytä pitää yllä.

Andy: – Valporg on ollu myös mun ruutseja, vedetään snapsii ja lauletaan tyhmii Bellmanin lauluja. Tylsä juhla nuorelle jätkälle. Mä oon vanhempi, enkä opeta vapun viettoo mun lapsille. Se on sellast tradiittiota, jonka mä annan kuolla!

Pelle Miljoona Oy Tanssisali Lutakossa Jyväskylässä tiistaina 30.4.