Ekotrilleristi käänsi kelkkansa –Tieteiskirjailija Risto Isomäki sukeltaa uudessa romaanissaan Suomen esihistoriaan. Hänellä on uusia ajatuksia myös ilmastonmuutoksen suhteen.

Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia. Näinhän se vanhan sanonnan mukaan menee.

Sikäli kun Risto Isomäen uutta kirjaa on uskominen, suomalaisten kohdalla pitäisi kuitenkin puhua myös skyyteistä. Sellainen kansa lähti Volgan mutkasta liikkeelle kohti pohjoista noin 2 500 vuotta sitten. Skyytit päätyivät asuttamaan seutuja, joita nykyisin Suomeksi kutsutaan.

– Uusimman geenitutkimuksen perusteella suomalaisuuden valtavirta tulee skyyteiltä, Isomäki vahvistaa.

Skyytit kiehtovat Isomäen mielikuvitusta monessakin mielessä. Hautalöytöjen perusteella on voitu esimerkiksi päätellä, että heillä oli paljon naispuolisia sotureita. Kaunokirjailija voi ainakin leikitellä ajatuksella, että ehkä osa suomalaisten vahvasta tasa-arvoajattelusta onkin peräisin skyyteiltä.

– Kreikkalaisten ja roomalaisten kuvausten perusteella skyytit myös lämmittivät teltoissa isoja kivikasoja, joiden päälle heitettiin vettä. He viettivät höyryssä jopa tuntikausia kerrallaan, Isomäki tietää.

Skyytit ja muut esihistoriallisen Suomen alueella asuneet kansat heräävät eloon Isomäen Viiden meren kansa -romaanissa, joka ilmestyi aiemmin tänä syksynä. Kirja on uusi avaus Isomäen uralla, sillä hän on aiemmin kirjoittanut lähinnä ekologisia trillereitä.

Isomäki sanoo miettineensä kirjan kirjoittamista aina 1990-luvulta lähtien luettuaan Ritva Kovalaisen ja Seppo Sannin kirjan Puiden kansa, joka käsittelee puiden roolia suomalaisessa mytologiassa.

– Pikku hiljaa aloin jäädä muinaisten maailmojen vangiksi liikkuessani esimerkiksi Hämeen linnavuorilla, Yli-Iin Kierikissä ja Saarenmaalla. Ne oli pakko kirjoittaa ulos, muuten ne olisivat alkaneet viedä liikaa tilaa päässäni, Isomäki kuvailee.

Viiden meren kansa on muodoltaan episodiromaani. Kirja alkaa ensimmäisten ihmisten saapumisesta Suomeen noin 11 000 vuotta sitten ja päättyy ristiretkien aikaan. Loppuun Isomäki on liittänyt noin 50-sivuisen esseen, jossa hän perustelee näkemyksiään. Niistä monet haastavat totuttuja käsityksiä siitä, millaista Suomessa on muinaisina aikoina ollut.

Isomäki esimerkiksi huomauttaa, että kun ensimmäiset asukkaat saapuivat alueelle, Itämeressä kellui vielä jäävuoria. Suomi ei ollut metsää ja soita vaan enimmäkseen puutonta tundraa.

– Tuhansien vuosien ajan tärkeimmät saaliseläimemme olivat grönlanninhylje ja harmaahylje. Siihen nähden on harmillista, miten pieni merkitys hylkeillä on meille nykyisin.

Isomäki esittää uuden tulkinnan myös linnavuorista. Hän arvelee, että esimerkiksi Sääksmäellä sijainnut Rapolan muinaislinna oli pikemminkin jättimäinen seremoniakeskus kuin puolustuslinnoitus. Yksi kirjan jaksoista sijoittuukin Rapolaan, jossa hämäläinen pakanakansa pitää villejä keskikesän pitojaan.

Kuten aina kirjoja kirjoittaessaan, Isomäki luki kasapäin uusinta tutkimustietoa, ennen kuin laittoi sanaakaan paperille. Silti hän saa toisinaan kipakkaakin palautetta tieteentekijöiltä.

– Meiltä puuttuu tieteen tekemisestä se vaihe, jossa heitellään ilmoille löysiä ideoita. Anglosaksisissa maissa se on tärkeä osa tutkimusprosessia. 95 prosenttia saamastani tutkijapalautteesta on kuitenkin innostunutta, Isomäki huomauttaa.

Isomäen omassa ajattelussa ei ole muita pysyviä vakioita kuin se, että kaikkea kannattaa epäillä. Myös hänen tuotantonsa on aina perustunut entä jos -kysymysten esittämiselle.

Isomäen aiemmista romaaneista tunnetuin lienee edelleen Sarasvatin hiekkaa (2005), jossa kirjailija kuvitteli ilmastonmuutokset vaikutuksia vuonna 2020. Kirja antoi tulevasta melko lohduttoman kuvan. Sittemmin kirjailijan pessimismi on kuitenkin vaihtunut varovaiseen optimismiin.

– Elämme juuri nyt hyvin mielenkiintoista aikaa. Meillä on paljon kivoja maailmanlopun uhkia, joita pitää torjua, Isomäki sanoo ilman sarkasmin häivääkään.

Heinolassa ja Lahdessa koulunsa käynyt kirjailija on seurannut ilmastoasioita vuodesta 1980, jolloin hän kirjoitti ensimmäiset asiaa koskevat artikkelinsa Etelä-Suomen Sanomien toimitusharjoittelijana. Isomäki huomauttaa, että viimeisen viiden vuoden aikana on tapahtunut paljon positiivista.

– Tropiikissa on esimerkiksi alettu suosia puutarhamaista viljelyä, joka poistaa ilmasta enemmän hiiltä kuin perinteinen peltoviljely. Intia käynnisti puolestaan metsänviljelyhankkeen, josta voi tulla valtavan iso hiilinielu. Myös ihmisten ruokavalio näyttää pikku hiljaa muuttuvan kasvispitoisempaan suuntaan, Isomäki luettelee.

Kolme syytä optimismiin

Ihmisen pitää kiistatta muuttaa elintapojaan, jotta ilmastonmuutosta pystyttäisiin hidastamaan. Risto Isomäki uskoo silti myös teknologian kehittymisen luovan pelivaraa ilmastotaistelussa.

Kirjailija listaa kolme Suomessa kehiteltyä innovaatiota, jotka antavat erityistä syytä optimismiin. Niistä ensimmäinen on natriumakku.

– Siitä voi tulla oikea Graalin malja akkuteollisuudelle. Se ei synnytä ongelmajätettä ja on lisäksi paljon litiumakkuja tehokkaampi ja edullisempi, Isomäki huomauttaa.

Aalto-yliopistossa on Isomäen mukaan kehitteillä uusi entistä tehokkaampi aurinkopaneeli, joka perustuu perovskiittiin.

– Sen ansiosta aurinkopaneeleja ei tarvitsisi enää valmistaa tyhjiössä, eli niitä voisi ruiskuttaa tai maalata melkein mille tahansa seinälle.

Kolmas kotimainen valopilkku on Ari Seppälän ja Salla Puupposen kehittämä sokerialkoholi-polymeeriseos, johon voitaisiin varastoida suuria määriä auringon lämpöenergiaa. Se voisi mullistaa haja-asutusalueiden energiantuotannon, sillä omakotitalon talven lämmitystarve voitaisiin kerätä seokseen kesällä.

– Se on häkellyttävä keksintö, voi olla hyvinkin Nobel-tasoa, Isomäki ennustaa.