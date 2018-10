Elokuva-arvio: 1960-luvulle sijoittuva toimintatrilleri jekuttaa katsojaa Tarantino-tyyliin

Bad Times at the Hotel Royale

Arvio: 2/5

Drew Goddardin (Cabin in the Woods) käsikirjoittama ja ohjaama Bad Times at the El Royale on retrohenkinen, pop-musiikilla maustettu film noir -pastissi Quentin Tarantinon hengessä.

Goddardin ideana lienee ollut, että nämä eksentriset antisankarit salaperäisen hotellin mystisissä uumenissa peilailevat, epäselvän allegorisesti, 1960-luvun lopun amerikkalaista yhteiskuntaa. Ollaan ikään kuin viimeisellä tuomiolla, etsimässä pelastusta jota ei ole.

Pappi Flynn (Jeff Bridges), kauppamies Sullivan (Jon Hamm), laulaja Sweet (Cynthia Erivo) ja mysteerinainen (Dakota Johnson) majoittuvat Nevadan ja Kalifornian rajalla sijaitsevaan hotelliin nimeltä El Royale, joka kerran kukoisti filmitähtien ja julkkisten prameana huvipaikkana. Elokuvan nykyhetkessä, vuonna 1969, rappeutunut hotelli pyörii yhden nuoren miekkosen, Milesin (Lewis Pulman), varassa.

Varautuneet hotellivieraat kyttäilevät toisiaan, kunnes rikos, hieman kuin Agatha Christien jännäreissä, sitoo heidän kohtalonsa salaperäisesti yhteen.

Absurdiksi teatterinäyttämöksi tai nukketaloksi avautuvan hotellin räikeä symbolismi tuo mieleen myös Wes Andersonin ja hänen Grand Budapest Hotel -elokuvansa. Hotelli jakautuu, rajaviivan lohkomana, kahteen puoliskoon jotka edustavat Kaliforniaan ja Nevadaan liittyviä myyttejä ja stereotypioita.

144 minuutin mittaan on sullottu valtava määrä juonenkäänteitä, visuaalisia silmänkääntötemppuja, pop-kulttuuriviitteitä ja kunnianhimoisia uskonnollisia teemoja, mikä on omalla tavallaan viihdyttävän kunnianhimoista.

Karikatyyrimäisten tyyppien salaisuudet esitellään takautumissa ja ratkaistaan väkivalloin. On katsojasta kiinni, jaksaako moisesta pitemmän päälle huvittua. Puolivälin jälkeen moni käänne ja vuorosana alkaa jo haiskahtaa tekosyvälliseltä nokkeluudelta.

Mahtipontisen finaalin mystifioi Chris Hemsworthin esittämä kulttijohtaja. Se ei ainakaan vähennä mielleyhtymää Tarantinoon, joka tällä hetkellä valmistelee elokuvaa nimenomaan 1960-luvun Yhdysvalloista, Charles Mansonista ja Hollywoodista.

Tyylilaji: trilleri. K16.