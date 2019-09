Ad Astra

4/5

Majuri Roy McBride ( Brad Pitt) lähtee miljardien kilometrien pituiselle odysseialle avaruuteen, vain löytääkseen sieltä oman itsensä. Tuntemattomat planeetat sijaitsevat Ad Astra -tieteiselokuvassa päähenkilön sisällä, hänen menneisyydessään ja isätraumassaan.

Jo 25 vuotta tinkimättömiä elokuviaan tehnyttä ohjaajaa James Graytä voi onnitella, sillä hän on onnistunut löytämään omaperäisen näkökulman genreen, joka on kliseillä kansoitettu.

Vaikka Ad Astra tarjoaa adrenaliinipitoisia takaa-ajoja, kekseliäitä toimintakohtauksia ja läheltä piti -tilanteita painovoimattomuudessa, se on yhtä paljon melankolinen perhedraama kuin lennokas avaruusooppera. Siinä pohditaan sankaruuden käsitettä ja sukupolvien välistä syntitaakkaa.

Kyseessä on Grayn ensimmäinen suuren budjetin Hollywood-elokuva. On pieni ihme, että hän on saanut jyrättyä rahakoneiston läpi näin omaehtoisen ja päänsisäisen taideluomuksen. Vetoapua projektille tarjosi Brad Pitt, joka näyttelijänä ja tuottajana on ollut puskemassa elokuvaa eteenpäin.

Ad Astra yhdistelee onnistuneesti lennokasta sci-fi-toimintaa melankoliseen perhedraamaan. Kuva: -

1970-luvun amerikkalaisesta elokuvasta, klassikkokirjallisuudesta ja myyteistä inspiraationsa ammentavan Grayn läpimurtoelokuva oli Pikku Odessa (1994). Hän on tehnyt monia New Yorkiin sijoittuvia perhedraamoja ( We Own the Night, The Yards, Two Lovers). Immigrant (2013) oli historiallinen draama, joka perustui Grayn omien isovanhempien kokemuksiin maahanmuuttajina New Yorkissa. The Lost City of Z (2016) kertoi brittiläisen löytöretkeilijän matkasta Amazonin viidakossa.

Vaikka Grayn elokuvat kilpailevat toistuvasti Cannesin pääkilpasarjassa ja niissä esiintyvät isot tähdet, hän on jäänyt nimekkäämpien ohjaajien varjoon. Ehkä se johtuu hänen epämääräisestä asemastaan kaupallisen elokuvan ja taide-elokuvan välissä.

Ad Astran asetelma tuo mieleen Coppolan Ilmestyskirja Nytin. Pittin esittämä Roy on erakoitunut, parisuhteensa ryssinyt astronautti. Eletään lähitulevaisuutta ja ihmiskuntaa uhkaavat oudot sädepurkaukset, jotka tulevat kaukaa avaruudesta, Marsin takaa.

Tuhon aiheuttajaksi epäillään Royn isää Cliffordia ( Tommy Lee Jones), joka oli aikansa pätevin astronautti ja katosi avaruusmatkallaan epäselvissä olosuhteissa Royn ollessa lapsi. Kenties Clifford onkin yhä elossa, aluksellaan?

Roy komennetaan matkalle, joka kulkee Kuun kautta Marsiin ja sieltä kohti Neptunusta. Roy ei ole pelastamassa vain ihmiskuntaa vaan kohtaamassa tunteiden ja ajatusten ryppäät, jotka liittyvät perheensä hylänneen isän mysteeriin. Lopulta Royn odysseia muistuttaa hyvinkin paljon Coppolan teosta, jossa Martin Sheenin esittämä sotilas etsii käsiinsä vallastaan sokeutuneen auktoriteetin.

Grayn loihtima avaruusmaailma on komea ja vailla scifi-elokuvista ja -kirjoista tuttua futuristista romanttisuutta ja fetisismiä teknologiaa kohtaan.

Enimmäkseen se nähdään ja koetaan Royn silmin, arkipäiväisinä olosuhteina. Kertojanääni runollistaa Royn sisäistä prosessia tunnelukkojen avaamisessa. Royn kosmista sisäavaruutta värittävät Max Richterin musiikki ja hieno äänisuunnittelu, jota on ollut työstämässä kokkolalainen Heikki Kossi työryhmineen.

Elokuva lataa finaaliinsa isot odotukset, jotka eivät täyty. Kuvaan ja ääneen muuten luottava elokuva sortuu lopussa lähes saippuaoopperamaiseen välienselvittelyyn.

Tyylilaji: Sci-fi. K-12.