Elokuva-arvio: Animaatio panostaa irtovitseihin

Viidakon veijarit

Arvio: 2/5

Ranskalaisen Viidakon veijarit -tv-sarjan toisesta valkokangasversiosta (ensimmäinen valmistui vuonna 2011) on vaikeaa löytää mitään omaperäistä. Viidakkomaailma muistuttaa esimerkiksi Madagascar-piirrettyjä, ja tarinassa on paljon samaa kuin vaikkapa Kung Fu Pandassa.

Aggressiivinen meuhkaaminen on pääosin absurdia olematta nokkelaa. Sanomana on, että on oltava rohkea, oikeudenmukainen ja sopivasti kiltti, sankaripingviini Maurin lailla. Jos alkuperäinen sarja on tuttu, niin kuin se lapsikatsojille saattaa olla, voi elokuvasta saada fanihengessä lystiä irti.

Juoni kertoo ennalta arvattavasta yhteenotosta tiikeriemon kasvattaman, säyseää ulkokuortaan rohkeamman Maurin ja pahantahtoisen Igor-koalan välillä. Kun Igor hyökkää paviaanilaumansa kanssa Maurin viidakkokylään, kokoaa Mauri jenginsä ja saa tukea tiikeriäidiltään.

Tuotteenomaisessa piirretyssä on panostettu irtovitseihin, mutta ei sen tärkeämpään, kuten hahmojen kehittymiseen ja kasvamiseen toiminnan myötä. Aikuisyleisön viihtymistä ajatellen tarinaan on lätkitty maneerisia pop-kulttuuriviittauksia. Miellyttämisenhalun puutteesta tätä värikästä toimintarallia ei ainakaan voi syyttää.

Ohjaus: David Alaux. Tyylilaji: Perhe-elokuva, animaatio. K7.