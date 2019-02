Elokuva-arvio: Battle Angel on James Cameronin lumoava spektaakkeli urheasta tyttösoturista

Alita: Battle Angel

Arvio: 3/5

James Cameron (Terminator, Titanic, Avatar) ja Robert Rodriquez (Sin City, Machete) löivät päänsä yhteen. Eipä yllätä, että niin syntyi suurellinen spektaakkeli.

Vaikka Alita: Battle Angel -toimintaseikkailun ohjauksesta vastaakin Rodriquez, elokuvasta paistaa läpi tuottajana ja yhtenä käsikirjoittajana toimineen Cameronin teknologiafetisismi sekä pakkomielle koneiden ja ihmisten kohtaamisesta.

Elokuva perustuu Gunnm-nimiseen manga- ja animesarjakuvaan enkelinnäköisestä tytöstä, joka paljastuu taitavaksi tappajaksi. 200 miljoonan dollarin budjetilla on taiottu tarumaailma, joka on runsas ja lumoava.

Kyberpunkia, mangaa ja scifi-elokuvien klassikkonäkyjä yhdistävän maailmanlopunjälkeisen maailman keskus on metropoli nimeltä Rautakaupunki, jossa kyborgit ja ihmiset elävät rinnakkain. Ja kuten näissä näyissä usein on tapana, korruptio ja elintasokuilut rehottavat. Pimeät voimat uhkaavat niitä harvoja, jotka yhä jaksavat uskoa moraaliin ja pitää kiinni periaatteistaan.

Alitan (Rosa Salazar) tarina alkaa, kun kyborgi-teknikko Ido (Christopher Waltz) löytää kaatopaikalta kyborgin palasia ja kokoaa niistä kyborgin, Alitan. Herätessään Alita ei tiedä, kuka ja missä hän on. Kun muisti palautuu, menneisyys johdattaa Alitan alamaailman syövereihin.

Elokuvan heikointa antia on sen pääjuoni, jonka punaisena lankana on ylitunteellinen rakkaus- ja kasvutarina. Nuoren pojan Hugon (Keean Johnson) ja Alitan lemmenjuttu on kilttiä, teini-ikäisille laskelmoidusti suunnattua saippuaoopperaa. Juonenpätkät jäävät lopun häämöttäessä sen verran sojottamaan, että kyse lienee jatko-osien pohjustamisesta. Koneälyn ja ihmisyyden törmäyttäminen ovat genren perusfilosofiaa.

Alitan kyborgiolemus on digitekniikan taidonnäyte, joskin videopelimäisellä tavalla. Elokuvan pahiksia edustavat Idon ex-vaimo (Jennifer Connelly) ja tämän puoliso Vector (Mahershala Ali), jotka järjestävät väkivaltaisia pallopeliturnauksia.

Cameronin ja Rodriquezin yhtenä esikuvista lienee ollut Ghost in the Shell (1995), joka nauttii kulttimainetta älykkäänä manga-tieteistrillerinä. Alita: Battle Angel tarjoaa genren ystäville nättiä silmänruokaa, jos kliseet eivät häiritse.

Tyylilaji: Sci-fi-seikkailu. K-12.