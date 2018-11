Elokuva-arvio: Brittiteatterin sähäkät kuningattaret muistelevat

Nothing Like a Dame

Arvio: 2/5

Tämän dokumentin eteen ei ole nähty suurtakaan vaivaa.

Mikäs siinä, jos simppeli idea toimii. Ja toimiihan se omalla tavallaan, katsojasta riippuen, sympaattisena pikku tunnelmapalana. Ehkä se riittää.

Brittiläisen teatterin neljä grand old ladya, eli Judi Dench, Joan Plowright, Eileen Atkins ja Maggie Smith ovat ottaneet tavaksi kokoontua neljästään Plowrightin maalaiskartanolle turinoimaan ja tarinoimaan niitä näitä. Nothing Like a Dame -dokumentti syntyi yhdessä viikonlopussa, kun Roger Michell lähti kameraryhmänsä kanssa mukaan.

Daamit heittelevät pöytään muistoja ja anekdootteja uran ja elämän varrelta. Välillä piipahdetaan menneissä suhteissa ja aviomiehissä.

Aikojen muutosta peilataan 1950-luvulta asti. Brittiteatterin jättiläinen Laurence Olivier, joka oli Plowrightin aviomies, tulee puheeksi useammin kuin kerran. Muutaman kerran ohjaaja ehdottelee arasti aiheita, joista ei kuitenkaan irtoa kummoista jutunjuurta.

Tunnelma on kipeimmillään katkeransuloinen, parhaimmillaan huvittava, eikä missään kohtaa sentimentaalinen. Väliin on leikattu, muistoja kuvittamaan, arkistojen aarteita, pätkiä teatteritaltioinneista, haastatteluista ja kotifilmeistä. Arvokkaasti vanhentuneen nelikon dynamiikkaa ja ajatuksenlentoa seuraa ihan mielellään.

