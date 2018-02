Elokuva-arvio: Coco -animaatio viihdyttää kertomuksella elämän tärkei mmi stä asioista

Coco

Arvio: 4/5

Animaatiostudio Pixar korjaa kurssiaan jälleen oikeaan suuntaan historiansa huonoimman tekeleen eli viime vuonna ilmestyneen Autot 3 -elokuvan jälkeen. Se oli tuotos, jonka tarkoitus oli vain saada vanhemmat ostamaan lisää oheis­krääsää lapsilleen.

Meksikoon Día de Muertos -juhlaan eli kuolleiden päivään sijoittuva Coco on synkän oloisesta lähtöasetelmastaan huolimatta koko perheen viihdettä, joka ei aliarvioi nuorempia katsojia ja tarjoaa aikuisillekin ajattelemisen aihetta.

Miguel Riviera on 12-vuotias hyväsydäminen poika, joka haaveilee muusikon urasta idolinsa Ernesto de la Cruzin innoittamana. Musiikki on kuitenkin ollut perheessä pannassa jo sukupolvien ajan, koska Miguelin isoisoisä päätti esiintymisen olevan läheisiä tärkeämpää. Perheensä hylännyt edesmennyt muusikko onkin suvun ainoa jäsen, jota ei muistella kuolleiden päivänä.

Miguel päätyy kuolleiden maailmaan monimutkaisten mutta ei lainkaan sekavien tapahtumien kautta. Tuonpuoleisessa hän tapaa niin idolinsa kuin jo kuolleet sukulaisensa seikkailussa, joka ammentaa meksikolaisesta traditiosta ja folkloresta.

Coco on Pixarin musiikkirikkain elokuva, mutta ei kuitenkaan perinteinen musikaali, jossa hahmot avaavat tunteitaan laulamalla tai tarinaa kuljetetaan biisien avulla.

Animaatio on studiolle tuttuun tyyliin upeaa. Kuolleiden maailman luurangot ja muut henkiolennot eivät ole nuoremmille liian hurjaa katsottavaa, ja aikuinen huomaa todennäköisesti kyynelehtivänsä koskettavan tarinan parissa.

Coco sekä viihdyttää että onnistuu käsittelemään vakavia ja tärkeitä aiheita. Perhe ja suvun historia voivat olla tärkeitä asioita, mutta menneiden tapahtumien ei voi antaa määrittää sinua ihmisenä.

Cocon tärkeimmät sanomat ovat, ettei kuolemaa tarvitse pelätä ja että läheisten huomioonottaminen on yksi elämän tärkeimpiä asioita. Se on melkoinen saavutus animaatiolta, joka on Pixarin paras tuotos sitten vuoden 2015 masennuksesta ja ihmismielen toiminnasta kertoneen Inside Out – mielen sopukoissa -elokuvan.

Ohjaaja: Lee Unkrich. K7.