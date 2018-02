Elokuva-arvio: Ei voi kuin ihmetellä ja ihastella

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Arvio: 5/5

Tuska, loppumaton suru, kosto ja oma syyllisyys. Nämä ihmismieltä kalvavat tunteet repivät rikki tyttärensä väkivaltaisesti menettänyttä Mildred Hayesia. Pikkuisen missourilaisen Ebbingin kaupungin poliisit eivät kykene löytämään syyllisiä ja niinpä epätoivoinen äiti ryhtyy omatoimiseksi. Siinä menee niin kaupunki kuin monta elämää sekaisin hurjalla ja odottamattomalla tavalla.

Kolmeen mainostauluun ladataan tässä elokuvassa paljon sanottavaa ja se, miten kertomus purkautuu elokuvaksi, hipoo täydellisyyttä. Ohjaaja-käsikirjoittaja Martin McDonaghilla on ollut tapana valita tyylilajikseen mustalla ja kipeän lempeällä huumorilla kuorrutettu julma realismi. Niin tälläkin kertaa. Ja ehkä juuri siksi tämä elokuva koskee ja koskettaa, itkettää ja naurattaa, järkyttää ja ihastuttaa.

Kertomus on hurja ja sen esittäjiksi McDonagh on hakenut aiemmista elokuvistaan (muun muassa vuoden 2012 Seven Psychopaths) tuttuja näyttelijöitä. Sam Rockwell on epävarmana poliisina järkyttävän hyvä, ja poliisipäällikköä näyttelevä Woody Harrelson tekee elämänsä roolin niin näyttelemällä kuin äänenä ja kertojana. Miespääroolien rinnalle nousevat tasavertaisesti Caleb Landry Jones, Christopher Berry, Peter Dinklage ja Zeljko Ivanek, joiden osuudet täydentävät vaikuttavan kokonaisuuden.

Kostonkatkerasta ja hieman lännenelokuvamaisesta teemasta huolimatta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri on ennen kaikkea naisen kertomus.

Onneksi ohjaaja McDonagh sai houkuteltua äidin rooliin Frances McDormandin, jonka muistamme muun muassa kulttileffa Fargon (1996) pääroolista, josta hän sai myös Oscarin. Joel ja Ethan Coenin vakionäyttelijä (ja Joelin vaimo) McDormand näyttelee niin käsittämättömän upeasti, ettei voi kuin ihmetellä ja ihastella.

Sanansäilää käytetään rehvakkaan ronskilla tavalla ja rumat asiat ilmaistaan niin kuin ne tuppaavat oikeasti olemaan. Lisäksi suorilla sanoilla lyödään oleellisia teemoja – rasismia, katolisen kirkon tekopyhyyttä ja median tolloutta.

Kyseessä ei ole kepeä tarina eivätkä henkilöhahmot ole ensi alkuunkaan samaistuttavia – saatikka sitten rakastettavia. Ensimmäisistä kuvista saakka elokuvassa on läsnä oudon viehko tylyys ja uhkaavuus.

Sliipattua kauneutta, selittelevää kerrontaa ja helpolla tavalla puhdistavaa katsomiskokemusta ei taatusti ole tarjoilla. Sen sijaan katsoja saa mahdollisuuden ihmetellä omaa nauruaan, joka kumpuaa kauhusta. Siinä sivussa on mahdollisuus kokea unohtumaton elokuvaelämys.

Ohjaus Martin McDonagh. Rooleissa Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Caleb Landry Jones, Christopher Berry, Zeljko Ivanek, Peter Dinklage, Abbie Cornish.