Elokuva-arvio: Eksyksissä intohimon jälkeen

Viulisti

Arvio: 3/5

Mitä tekisit, jos menettäisit sen, mitä eniten rakastat? Tämän kysymyksen ympärille rakentuu Paavo Westerbergin esikoisohjaus Viulisti.

Elokuvan alku on tehokas. Matleena Kuusniemen esittämä huippuviulisti Karin joutuu onnettomuuden seurauksena luopumaan solistiurastaan ja ryhtymään opettajaksi vastoin tahtoaan. Mielessä siintää paluu musiikkimaailman huipulle kapellimestarina.

Kotona Samuli Edelmannin esittämä aviomies ei täysin ymmärrä Karinin kriisiä, vaikka parhaansa mukaan tätä koettaakin tukea. Pieni kipinä löytyy lahjakkaasta Antti-nimisestä oppilaasta (Olavi Uusivirta), joka pelkää keskinkertaisuutta.

Antti hengittää musiikkia, ja saa Karinin hengittämään samaan tahtiin.

Tässä tullaan Viulistin ongelmaan. Opettajan ja oppilaan välistä seksuaalista suhdetta on käsitelty lukuisissa elokuvissa, eikä Viulisti tuo tähän asetelmaan mitään uutta, vaikka kaikki onkin taiten tehtyä kuvausta ja äänitystä myöten.

Mielenkiintoisempaa olisi ollut käsitellä draaman keinoin huippumuusikon elämän ehdottomuutta, johon elokuvassa nyt vain viitataan muutamilla ratkaisuilla.

Huipulle pääseminen missä tahansa lajissa vaatii armotonta työtä ja intohimoa, ja sen ympärille on helppo rakentaa draamaa. Jokainen tahtoo jotakin, ja usein toisten avulla.

– En tiedä, rakastavatko ihmiset minua vai haluavatko he vain hyötyä minusta, tanskalaisnäyttelijä Kim Bodnian esittämä kapellimestari tiivistää.

– Minulla ei ole kuin musiikkini. Jos haluat kuninkaaksi, häviät lopulta kaiken.

Toinen ongelma on fokuksen vaihtuminen elokuvan puolivälissä. Draama saa uuden vaihteen päälle, kun erilaisten vaiheiden jälkeen Antille tarjoutuu, Karinin avustuksella, tilaisuus esiintyä orkesterin solistina.

Keskiöön Antin kanssa nousee Bodnian esittämä kapellimestari, joka piiskaa opiskelijanuorukaista konserttivalmiuteen. Asetelmasta tulee etäisesti mieleen vuoden 2014 hittielokuva Whiplash, jossa ehdoton opettaja lähes terrorisoi julmuudellaan jazzbändiään huippuiskuun.

Asetelma unelman ja todellisuuden sekä itseensä uskomisen ja muiden odotusten kohtaamisen välillä on Viulistissakin herkullinen, mutta samalla Karinin tarina jää taka-alalle.

Näyttelijät tekevät uskottavaa työtä rooleissaan ja erityisesti Kuusniemi ilmentää soittokykynsä menettäneen Karinin tuskan hienosti.

Muusikoista kertovien elokuvien suurin kompastuskivi on usein musisoinnin kuvaus. Erityisesti viulu on instrumenttina armoton, ja soittotekniikan oikeanlainen näytteleminen – saati soittaminen – vaatii paljon työtä. Uusivirta on soittajana melko uskottava, vaikka aina kuultu ääni ja nähty kuva eivät kohtaa.

Musiikkia on elokuvassa paljon, ja sitä on käytetty taiten. Erityisesti Felix Mendelssohnin viulukonserton e-molli ensimmäiset tahdit tulevat elokuvan aikana hyvin tutuiksi.

Ohjaus: Paavo Westerberg. Päärooleissa: Matleena Kuusniemi, Olavi Uusivirta, Samuli Edelmann, Kim Bodnia, Misa Lommi. Lajityyppi: Draama. K12.