Elokuva-arvio: Glass – tässäpä alkaneen vuoden leffakalkkuna

Glass

Arvio: 1/5

Tässäpä alkuvuoden leffakalkkuna. Eikä yhtään yllätä, että sen käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa M. Night Shyamalan.

Intiassa vuonna 1970 syntyneen mutta Yhdysvalloissa kasvaneen Shyamalanin ura lähti nousukiitoon jo vuonna 1999, kun hittielokuva Kuudes aisti sai kaksi Oscar-ehdokkuutta ja teki hänestä Hollywoodin kuuman nuoren ohjaajan.

Sen jälkeen Shyamalan on tehtaillut yliluonnollisilla elementeillä kikkailevia trillereitä, joista valtaosa on kömpelöä kertakäyttöviihdettä. Mälsintä Shyamalanin elokuvissa on niiden täydellinen ilottomuus, mikä korostaa hänen maailmankuvansa kypsymättömyyttä.

Muun muassa tympeä ryppyotsaisuus vaivaa myös Shyamalanin uusinta tuotosta Glass, vaikka siinä onkin – tai pitäisi olla – kyse supersankarimyyteistä.

Keittiöpsykologiallaan ja mahtipontisella häröilyllään Shyamalan imee kaiken hauskuuden siitä, mikä toisin tehtynä olisi voinut olla karnevalistista, leikillistä mielikuvituksen juhlaa. Tai edes hyvää viihdettä.

Glass on trilogian päätösosa, joka runnoo väkinäisesti yhteen Unbreakable (2000) ja Split (2016) -elokuvien päähenkilöt.

Bruce Willis on vartiointiliikkeessä työskentelevä David Dunn, jonka harrastuksiin kuuluu hiippailu kaduilla rikollisia jallittamassa. Toisaalla Split-elokuvan persoonallisuushäiriöinen sarjamurhaaja Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) piinaa varastohallissa tyttöjä.

Pian Dunn ja Crumb ottavat matsia, ja heidät molemmat vangitaan ja viskataan mielisairaalaan. Kolkon sairaalan selleissä lojuu myös sarjakuvia harrastava psykopaatti Elijah Glass (Samuel L. Jackson).

Kolmikkoa aletaan terapoida tohtori Staplen (Sarah Paulson) johdolla, tarkoituksena ilmeisesti tukahduttaa heidän yliluonnolliset kykynsä.

Mistä elokuva kertoo?

Hankala sanoa. Ehkä Shyamalan yrittää viestiä jotakin siitä, miten yhteiskunta haluaa tasapäistää erikoislaatuisia yksilöitä.

130 minuutin mittaista pötköä katsoo monttu auki, odottaen, milloin juoneen tulisi jonkinlaista tolkkua tai edes vipinää.

Henkilöhahmojen traumoja tyrkytellään takautumissa. Toimintakohtaukset ovat flegmaattista nujakointia. Mielisairaalaympäristössä jumitetaan pseudotieteellisen hölynpölyn parissa.

Willis loihtii yrmeän karikatyyrin maneereillaan. McAvoy ylinäyttelee kornilla tavalla Crumbin sairaalloista meuhkaamista. Jackson tiirailee pyörätuolista tosi pahasti.

Tyylilaji: Draama. K-16.