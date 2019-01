Elokuva-arvio: Green Book on hienosti näytelty, mutta ennalta-arvattava kasvutarina

Green Book

Arvio: 3/5

Don Shirley (1927–2013) oli kuuluisa tummaihoinen amerikkalainen pianisti, jonka sävelkynästä irtosivat niin pianokonsertot, urkusinfoniat, sellokonsertot kuin pienoisoopperatkin. Shirleyn kultakautta olivat 1950–60-luvut, jolloin hän teki pitkiä kiertueita USA:ssa.

Keikkapaikkoja löytyi myös rasismista tunnetusta syvästä etelästä. Shirley tiesi kuulevansa usein sanan ”nigger”, mutta halusi silti keikkailla hankalissakin paikoissa muuttaakseen käsityksiä.

Se, jos mikä, vaati rohkeutta. "He ihailevat minua kun soitan, mutta lopetettuani olen heidän silmissään pelkkä nekru."

Shirleyn autonkuljettajana ja henkivartijana toimi kuuluisan Copacabana-yökerhon kovanyrkkinen portsari, myöhemmin näyttelijänäkin tunnettu Tony ”Lip” Vallelonga (1930–2013). Kiertueella Tony joutui useasti toimimaan välitysmiehenä, kun valkoisen rodun edustajat alkoivat uhkailla muusikkoa turpakäräjillä.

Mielenkiintoiseksi tilanteen teki, että Vallelonga oli alun perin rasisti itsekin.

Donin ja Tonyn vähitellen kehittyvästä hyvästä ystävyydestä kertovan Green Book -elokuvan on ohjannut Peter Farrelly. Ohjaajavalinta on jännittävä ja hieman outokin. Farrelly tunnetaan sellaisista huonon maun korkeaveisuista kuin Nuija ja tosinuija, Sekaisin Marista ja Me kaksi & Irene.

Green Book on kaukana Farrellyn vakiogenrestä ja se valitettavasti näkyy ohjauksessa. Sinänsä tärkeästä asiasta, rasismista ja ihmisten tasa-arvosta, puhuva elokuva on ohjattu varsin viihteelliseen muottiin, jossa on itsetarkoituksellista alleviivaamista ja siirappista sentimentaalisuutta. Tuntuu kuin Farrelylla olisi tähtäimessä Oscar-kisat, joissa tällä tyylillä on voitettu useasti pystejä.

Jämäkämpi ote ohjauksessa olisi tehnyt elokuvastakin kiinnostavamman.

Green Bookin väitetään perustuvan tositapahtumiin, mutta huhujen mukaan tarinassa on runsaasti fiktiotakin.

Elokuvan nimi tulee Yhdysvalloissa käytössä olleesta kirjasta The Negro Motorist Green Book. Siinä kerrottiin, missä mustaihoinen henkilö voi saada palvelua muun muassa autonsa korjaamiseen, yöpymiseen ja ruokailuun. Ja missä paikoissa voi helposti päästä hengestään.

Käsikirjoitus, jota ovat olleet tekemässä ohjaajan lisäksi Tony Vallelongan poika Nick Vallelonga ja Brian Currie, on kuitenkin kasvutarinana ennalta-arvattava. Se on sääli, koska mukaan mahtuu myös useita hienoja hetkiä.

Green Bookin suurin ansio ovat Tonya esittävä Viggo Mortensen ja Donia esittävä Mahershala Ali, jotka kantavat hienolla näyttelijäntyöllään koko elokuvaa. Mortensenin suoritus italian-amerikkalaisena junttina, joka oppii sivistystä, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa kahden kuukauden kiertueen aikana, on varsin erinomainen ja mehevä. Hyvän vastapainon hänelle antaa Mahershala Alin työ huomattavasti sivistyneempänä korkeakulttuurin miehenä, jota riivaa yksinäisyys ja osin piilotettu homoseksuaalisuus.

Näiden kahden taitavan näyttelijän ansiosta Green Book kannattaa ehdottomasti katsoa.