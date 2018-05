Elokuva-arvio: Hömppää, mutta hyvin ja rakkaudella tehtyä

Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville

Nimi Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville ei ehkä kuulosta vetävältä ja seksikkäältä, mutta sille löytyy elokuvasta hyvä ja hauska selitys. Elokuva perustuu Mary Ann Shafferin ja Annie Barrowsin samannimiseen kirjaan.

Lontoo, 1946. Vaatimaton, kaunis ja lukemista rakastava aloitteleva kirjailija Juliet Ashton (Lily James) saa puolisattumalta kirjeen Englannin kanaalin Guernseyn saarelta. Sikafarmari (Michiel Huisman) kertoo lukupiiristään, joka toi jäsenilleen lohtua natsimiehityksen aikaan. Tästä alkaa kirjeenvaihto, joka saa Julietin kiinnostumaan kirjapiiristä ja Guernseyn saaresta aina vain enemmän.

Lopulta Juliet matkustaa syrjäiselle pikkusaarelle. Hän haluaa vierailla lukupiirissä ja tavata kirjeiden kautta tutut ihmiset henkilökohtaisesti. Toisella aikatasolla käydään läpi natsimiehityksen aikaisia tapahtumia, jotka ovat yhä tuoreessa muistissa ja aiheuttavat ihmisissä suuria tunteita. Vaikka sota on ohi ja natsit poistuneet, sota on yhä jatkuvasti läsnä henkisellä tasolla.

Yleistämisen uhallakin väitän, että tämä sympaattinen hyvänolonelokuva on tarkoitettu lähinnä naisille. Neljä tähteä on annettu tämän kohderyhmän näkökulmasta, vaikka mies olenkin. Mukana on myös huumoria sekä romantiikkaa.

Ennen kaikkea kyse on ystävyydestä. Kirjallisessa piirissä on puolentusinaa erilaista ihmisistä, pikkupojasta kärttyisään muoriin. Lukupiiri oli alunperin pakko perustaa natseille esitetyn hätävalheen vuoksi. Vähitellen lukupiiriläisistä tuli toisilleen hyvin läheisiä ihmisiä. Vaikeina aikoina ystävät ovat erityisen tärkeitä.

Elokuva on tehty kevyellä otteella viihdyttämään. Sodan kauhuilla ei mässäillä, natsit eivät ole elämää suurempia roistoja. Guernseyn saari oli luonnonkaunis, upea paikka. Kuvauksia on tehty myös Devonissa ja Cornwallissa, koska elokuvaan on haluttu brittimaisema idyllisimmillään.

Elokuva ei käsittele luomisen tuskaa kuin enintään ohimennen. Kärsivien taiteilijanerojen myyttiä ei rakenneta. Sen sijaan oleellista on kirjallisuus ja lukeminen ihan tavallisten lukijoiden tasolla. Tärkeintä ei ole kirjallisuus itsessään, vaan se, mitä kirjat antavat lukijoilleen: iloa, hyvää oloa, toivoa ja minäkuvan rakennuspalikoita. "Lukeminen kannattaa aina."

Toki Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville on hömppää, mutta hyvin ja rakkaudella tehtyä. Katsoja tietää, minne tarina päättyy, paljon ennen kuin päähenkilöllä on siitä minkäänlaista hajua. Ja juuri sinne tarinan pitää päättyäkin.

Sanoma "tavoittele unelmiasi, älä tyydy kompromisseihin" on tietenkin klisee, mutta tähän harmittomaan aikuisten satuun se sopii mainiosti.

Ohjaus: Mike Newell. Päärooleissa: Lily James, Michiel Huisman, Glen Powell. Tyylilaji: draama. K12.