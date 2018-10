Elokuva-arvio: Halloween-sarjan tuorein osa tarjoaa kauhuviihdettä retrohengessä

Halloween

2/5

Siitä on 40 vuotta, kun Michael Myers silpoi naamio kasvoillaan Haddonfieldin idyllisen lähiön asukkaita John Carpenterin slasher-klassikossa Halloween (1978). Juhlavuoden kunniaksi on valmistunut jälleen uusi Halloween-elokuva, joka on menestyneen kauhuelokuvasarjan yhdestoista (!) jatko-osa.

David Gordon Greenin ohjaamassa Halloweenissa on heitetty roskiin kaikkien edellisten jatko-osien juonikuviot.

Elokuva alkaa vankimielisairaalasta, jossa Myers on virunut viimeiset neljäkymmentä vuotta. Pian ollaan tilanteessa, jossa Myers kulkee jälleen vapaana Haddonfieldin hämärillä kaduilla ja silpoo, vasaroi, moukaroi ja kuristaa ihmisiä hengiltä matkallaan arkkivihollisensa luokse.

Arkkivihollinen on tietysti Jamie Lee Curtisin esittämä Laurie Strode, joka on vain odottanut viimeistä kohtaamistaan naamiomiehen kanssa. Strodesta on kasvanut kyyninen, metsämökkiin eristäynyt taistelija, joka muistuttaa hieman Terminator 2:n Sarah Connoria.

Keskiluokkaisen elämän valinneella Laurien tyttärellä Karenilla (Judy Greer) on teini-ikäinen tytär Allyson (Andi Matichak). Halloween-yönä nämä kolmen sukupolven naiset joutuvat, ensin erikseen ja sitten yhdessä, toisiinsa tukeutuen, panemaan hanttiin psykopaattisen naamiomiehen verenhimolle.

Juonessa voi toki nähdä uhriksi alistumattomien naisten voimautumistarinaa ja estetiikaltaan Gordonin ohjauksessa on tyylitajua, joka ammentaa retrohengestä, originellia Halloweenia kunnioittaen.

Carpenterin hyytävästä, klassisesta pianomelodiasta kuullaan Carpenterin itsensä säveltämä uusi versio, mikä lienee herkkua elokuvasarjan faneille.

Jos elokuvalta kaipaa muutakin kuin kirkuen pakenevia uhreja ja groteskeja tappoja (esimerkiksi juonikoukkuja ja yllätyksiä) niin uusi Halloween voi tuottaa pettymyksen. Myös henkilöhahmojen psykologiaan olisi voitu edes piirun verran panostaa.

Tyylilaji: kauhu. K-16.