Elokuva-arvio: Huume himottaa – Julia Roberts eläytyy läheisen rooliin huumeriippuvaisen elämässä

Arvio: 2/5

Peter Hedgesin Paluu on lyhyen ajan sisään jo toinen amerikkalaisdraama, jossa vanhemmat käyvät läpi raastavien tunteiden kirjon seuratessaan huumeaddiktiosta kärsivän teinipojan yritystä pysyä kuivilla. Felix van Groeningenin Beautiful Boy sai Suomen ensi-iltansa helmikuussa.

Siinä missä Beautiful Boy seurasi päähenkilön tuskallista toipumisprosessia suhaamalla ajassa edestakaisin, Hedges on sijoittanut draamansa yhteen vuorokauteen.

On jouluaatto pikkukaupungissa ja Hollyn (Julia Roberts) perhe valmistautuu juhlaan idyllisessä omakotitalossaan. Perheeseen kuuluu Hollyn uusi mies Neal (Courtney B. Vance), teini-ikäinen tytär Ivy (Kathryn Newton), kaksi pientä lasta – ja 19-vuotias Ben (Lucas Hedges), joka on puoli vuotta aiemmin raahattu vieroitukseen. Edellisenä kesänä Ben on melkein kuollut yliannostukseen.

Aaton suunnitelmat menevät uusiksi, kun Ben palaakin vieroitusklinikalta joulupyhiksi kotiin. Neal ja Ivy ahdistuvat, ja myös Hollyn tunteet ovat ristiriitaiset.

Äidistä on toki ihanaa saada olla poikansa kanssa, mutta toisaalta hänkin pelkää Benin retkahtavan. Ben itse väittää vastuuhenkilönsä klinikalla suositelleen kotivisiittiä, vaikka hoito-ohjelma onkin vielä kesken.

Holly piilottaa talosta löytyvät lääkkeet ja korut ja teettää Benillä huumetestin. Kun se osoittautuu negatiiviseksi, Holly ja Ben tekevät sopimuksen: Ben saa jäädä jouluksi kotiin sillä ehdolla, että Ben ei poistu Hollyn näköpiiristä.

Elokuvan ensimmäinen kolmannes on mainiota työtä ja antaa odottaa terävääkin kuvausta siitä, miten addiktio turmelee luottamuksen. Roberts on yllättävän uskottava äitinä, joka ei tiedä, milloin poikaa pitäisi halata ja milloin laittaa aisoihin.

Lucas Hedges, joka on ohjaajan oma poika, näyttelee vivahteikkaasti teinipojan sisäistä painia kolhiintuneen itsetuntonsa ja itseluottamuksensa kanssa.

Benin tahdonlujuutta testataan houkutuksilla. Sitten tulee käänne, joka suistaa realismin raiteiltaan. Ihmissuhteisiin ja perhedynamiikkaan perustunut draama luiskahtaa hölmöksi trilleriksi.

Van Groeningenin Beautiful Boy perustuu tosielämän addiktiotarinaan ja vaikkei se mikään mestariteos olekaan, siinä on kiinnostavuutta juuri autenttisuuden vuoksi.

Hedges on haastatteluissa kertonut ammentaneensa inspiraatiota läheisensä huumeriippuvuudesta. Jostain syystä hän on kuitenkin mennyt keksimään juonenkäänteen, jossa Benin koira kidnapataan. Holly lähtee autokuskiksi, kun Ben kiertää läpi narkkaritaloja kysellen lemmikkinsä perään. Tämä on tökerö tapa esitellä ikäviä tyyppejä Benin rankasta menneisyydestä ja osoitella, miten vaikeaa addiktin voi olla repiä itsensä irti vanhoista ympyröistä.

Robertskin taantuu tuttuun tapaansa sentimentaaliseksi, kun Holly saa itsensä kiinni valheesta. Kukaan kun ei ole täydellinen ja siinä elokuvan sanoma, rautalangasta kieputettuna.

Ohjaus: Peter Hedges, käsikirjoitus: Peter Hedges, kuvaus: Stuart Dryburgh, musiikki: Dickon Hinchliffe. Pääosissa: Julia Roberts, Lucas Hedges. Tyylilaji: Draama. K-12.