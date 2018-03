Elokuva-arvio: Hypnoositarinassa katsomiskokemus jää ontoksi

The Guardian Angel – Suojelusenkeli

Arvio: 2/5

Hypnoosissa tehty tapeksiminen on aiheena fantastisen mielenkiintoinen. Mielen manipulointihan on koko ajan ympärillämme ja kiristää jatkuvasti otetta meistä. Kun miljoonat suomalaiset koehenkilöt istuvat vastaanottimiensa ääressä seuraamassa tyhjänpäiväistä pudotuspeliohjelmaa mainoskatkoineen, joku voisi väittää, että massojen saaminen televisio-ohjelman äärelle perustuu hypnoosin ja suggestion kaltaiseen vuorovaikutukseen.

Täsmälleen 67 vuotta sitten kööpenhaminalaiseen pankkiin asteli ryöstöaikeissa 29-vuotias Palle Hardrup. Hän sai rahat vasta sen jälkeen, kun oli ampunut pankkivirkailijan sekä pankin johtajan. Hardup jäi verekseltään kiinni, mutta sen jälkeen alkoi ihmettely. Oliko hän tehnyt ryöstön hypnoosin vaikutuksen alaisena?

Ohjaaja Arto Halonen törmäsi tähän tositarinaan pari vuosikymmentä sitten ja on siitä alkaen tehnyt aiheen parissa taustatutkimusta sekä käsikirjoitusta. Taloudelliset mahdollisuudet elokuvan tekoon avautuivat lopullisesti, kun päärooleihin saatiin Pilou Asbæk ja Josh Lucas. Leffaa on siis päästy tekemään isolla kansainvälisellä rahalla sekä maailmanmaineikkailla näyttelijöillä.

Pääosin Kroatiassa kuvattu elokuva on tyylikäs ja tekniseltä toteutukseltaan ammattitaitoisesti luotu teos. Pääosien näyttelijät on roolitettu viimeisen päälle. Lavastus ja miljööt ovat tiptop. Mutta silti katsomiskokemus jää ikään kuin ontoksi. Psyykeen hallinnan sekä jännityksen kuvaaminen eivät tunnu eivätkä vaikuta.

Perusongelmana on se, että jokainen kohtaus on liian pitkälle suunniteltu. Henkilöhahmot ovat jäykkiä ja vuorosanailu on kovin ennakoitavaa ja maneerista. Aivan kuin kyseessä olisi 1980-luvun saksalainen poliisisarja.

Toteutus on tehty niin varovaisesti varman päälle, ettei siinä ole sijaa yllätyksellisyydelle ja säröisyydelle. Kroatialaisen elokuvan ammattilaisten tekemä työ on ruutiininomaista. Näkemyksellisyys ja tulkinta kärsivät kovasti tästä liukuhihnamaisesta takuuvarmuudesta.

Kansainväliset tähtinäyttelijät Pilou Asbæk ja Josh Lucas tekevät normisuoritukset. Rooleista välittyy hieman henkilöohjauksen rohkeuden puutetta. Hypnoosiin erikoistunutta psykiatria näyttelevä Rade Šerbedžija muistuttaa olemukseltaan ja esiintymiseltään kovin paljon vuoden 1992 Dracula-elokuvassa Abraham Van Helsingiä näyttelevää Anthony Hopkinsia.

Sara Soulié näyttelee tyylillä ja tarkkuudella murhaa tutkivan rikospoliisin vaimoa. Suomalaisnäyttelijät Mikko Nousiainen ja Pamela Tola onnistuvat rooleissaan hyppäämään elokuvan tunnelman ja tyylilajin ulkopuolelle niin taidokkaasti, ettei katsojalle jää muuta vaihtoehtoa kuin kokea myötähäpeää.

The Guardian Angel – Suojelusenkeli on kunnianhimoinen elokuva. Sen toteutus paljastaa, että onnistuneen draaman kertominen valkokankaalla edellyttää dramaturgian hallintaa ja rohkeaa henkilöohjaamista.

Ohjaus: Arto Halonen. Tyylilaji: Draama, jännitys. K12.