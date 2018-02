Elokuva-arvio: Hyvän miehen on vaikeaa olla hyvä kuningas

Black Panther

Arvio: 1/5

Afrikan viidakon keskellä on kätkeytyneenä huikea sivilisaatio eli valtio, jonka teknologinen kehitys on valovuosia länsimaita edellä. Valtion nimi on Wakanda ja se sijaitsee jossain itäisessä Afrikassa, suurin piirtein Tansanian pohjoispuolella.

Jo ammoisista ajoista wakandalaisilla on mennyt rauhaisasti ja vauraasti, sillä alueelle pudonnut meteoriitti toi heille salaperäisen vaurauden lähteen, uskomattoman monikäyttöisen metallin – vibraniumin. Ja tätä uskomatonta valtiota hallitsee kuninkaana Musta Pantteri, joka on oikealta nimeltään T’Challa.

Siinä on elokuvan miljöö ja juoni – kaikki muukin. Alkuperäinen tarina perustuu yleisölle vuonna 1966 ensiesiteltyyn Marvel Comicsin Black Pantherin hahmoon ja seikkailuihin.

Kyseessä oli ensimmäinen afroamerikkalainen supersankarihahmo amerikkalaisessa sarjakuvakulttuurissa. Aikansa luomus on kyseessä, sillä eräässä jaksossa Musta Pantteri taisteli jopa Ku Klux Klania vastaan.

Poliittisia pohjavireitä löytyy siis elokuvan taustalta ja onpa globaalia yhteiskunnallista vaikuttamista upotettu myös itse kerrontaan. Toiminnallinen juoni sisältää runsaasti kaksintaistelua vallasta, spektaakkelimaisia takaa-ajokohtauksia, myyttejä ja magiaa sekä näennäishumaania vuoropuhelointia ihmisen vastuusta. Kuorrutus kaikelle on tehty komealla digitaalisella visualisoinnilla – scifi yhdistyy sutjakkaasti Afrikan savanneihin.

Tummahkon leopardin tarina ei eittämättäkään ole elokuvahistorian merkittävimpiä luomuksia. Leffa on luotu supersankareiden maailmaan halukkaasti uppoutuvien ihmisten iloksi ja viihdykkeeksi. Mitään uutta ei tarjota auringonkaan alle, kaikki on tutun turvallista ja ennen kaikkea harmitonta malliin ”silmistä sisään ja takaraivosta saman tien ulos”.

Tähtensä tämä hullukurinen elokuva saa lopussa olevasta hämmentävästä kohtauksesta, jossa jalo hallitsija kertoo maailman päättäjille toteuttavansa humaanin ideansa rajojen rikkomisesta ja luonnonvarojen jakamisesta. Kaikki on kaunista eikä mikään tee kellekään kipeää.

Ohjaus: Ryan Coogler. Rooleissa: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman ja Andy Serkis. Tyylilaji: Toiminta. K12.