Elokuva-arvio: If Beale Street Could Talk on rakkaustarina ja kuvaus USA:n 1970-luvun alun syrjinnästä

If Beale Street Could Talk

Arvio: 4/5

1970-luvun alun Harlemiin sijoittuva If Beale Street Could Talk on kertomus kahden nuoren rakkaudesta rasismin leimaamassa Amerikassa. 21-vuotiasta Fonnya (Stephan James) syytetään raiskauksesta, jota hän ei ole tehnyt. Pian Fonnyn jouduttua vankilaan hänen 19-vuotias tyttöystävänsä Tish (KiKi Layne) saa tietää olevansa raskaana.

Tishin vanhemmat ja Fonnyn isä näkevät vaivaa saadakseen Fonnyn vapaaksi, mutta Fonnyn ihonväri on väärä. Aiemmin nuori pari on kohdannut syrjintää yrittäessään löytää asunnon.

James Baldwinin romaaniin Jos tämä katu osasisi puhua (1974) perustuva elokuva on paitsi rakkaustarina myös poliittinen kuvaus 1970-luvun alun Yhdysvalloista, jolloin erityisesti nuorilla afroamerikkalaisilla oli vaikeaa. Nimi Beale Street viittaa tummien asuinalueisiin, joita oli kaikissa isoissa kaupungeissa.

Ohjaaja Barry Jenkins muistetaan vaikuttavasta debyyttielokuvastaan Moonlight (2016). Yhteiskunnallisesti tarkkanäköinen kuvaus nuoren miehen seksuaalisesta heräämisestä oli sekä rohkea että herkkä ja tyyliltään hiottu.

Herkästi Jenkins kuvaa myös nuoren parin tunnustelevaa suhdetta. If Beale Street Could Talk ei kuitenkaan yllä samanlaiseen loistokkuuteen ja ilmaisun yhtenäisyyteen kuin Moonlight.Etenkin alussa se sortuu hetkittäin jähmeään kirjalliseen ilmaisuun, mikä saa elokuvan tuntumaan näytelmältä.

Kerronta etenee verkalleen, kuin hengityksen tahtiin. Kohtaamisille, katseille ja eleille annetaan paljon aikaa. Ajatuksena tuntuu olevan vakuuttaa katsoja nuorten rakkauden aitoudesta. Siinä elokuva onnistuu. Tishin ja Fonnyn kohtaamiset ovat pakahduttavia, täynnä tukahdutettuja tunteita. Takautumissa näytetään, kuinka heidän suhteensa syvenee lapsuuden ystävyydestä parisuhteeksi. Nykyhetkessä Tishin raskaus etenee ja Fonnyn tilanne herättää huolta.

Sivuhenkilöiden, kuten Fonnyn uskonnollisen äidin ja vankilassa istuneen ystävän kautta näkökulmaa laajennetaan ja osoitetaan, että myös Beale street on monenlaisten elämänkatsomusten ja kulttuurien sulatusuuni. Ajankuvaa luodaan myös arkistokuvien avulla.

Elokuva kylpee lämpimissä, toiveikkaissa, väreissä, joista tulee mieleen Douglas Sirkin 1950-luvun melodraamat. Lohdullista elokuvassa on myös nuoria ympäröivä yhteisöllinen elämäntapa.

Ohjaus: Barry Jenkins. Rooleissa: Kiki Layne, Stephan James, Regina King. Tyylilaji: draama. K12.