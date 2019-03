Elokuva-arvio: Ihmisen persoonan kehittymätön varjopuoli käy saksien kanssa päälle uutuuskauhuelokuvassa

Us

Arvio: 1/5

Jordan Peelen esikoisohjaus Get Out (2017) teki Peelestä kertaheitolla kauhuelokuvan uuden kultapojan. Viisi miljoonaa maksanut Get Out tahkosi lipputuloja yli 200 miljoonaa dollaria ja pokkasi parhaan käsikirjoituksen Oscarin. Olihan siinä ideaa: käsitellä rasismia ja orjuutta satiirisen kauhuelokuvan keinoin.

Myös Peelen uusi ohjaustyö Us on saanut hyvän vastaanoton, etenkin Yhdysvalloissa. Kyseessä on kuitenkin Get Outiakin kömpelömpi b-luokan kauhufarssi. Siinä punotaan mahtipontista allegoriaa hyväosaisista sortajista ja hyväksikäytetyistä sorretuista, jotka nousevat kapinaan.

Peelen pseudo-filosofia napsii vertauskuvia ja käsitteitä Raamatusta ja analyyttisestä psykologiasta. Carl Jung kirjoitti ”varjosta”, joka on ihmisen persoonan kehittymätön ja eriytymätön puoli. Us-elokuvassa nämä varjot konkretisoituvat, kun rantalomaa Santa Cruzin rannikolla viettävä afroamerikkalainen perhe saa kimppuunsa punaisiin vaatteisiin pukeutuneet demonit. Lähemmin tarkasteltuna hirviöt ovat perheen kaksoisolentoja. He kertovat matalalla äänellä olevansa jonkinlaista ”varjokansaa” ja hyökkäävät sitten päälle, sakset aseinaan. Jostain syystä piinaajat eivät silti pistä perhettä lihoiksi saman tien vaan päästävät nämä karkuun, ryntäillen ja pomppien sitten perässä pitkin rantabulevardia.

Peelen tyylilaji on kauhu tai kauhukomedia, joka nojaa hölmöön splätteriin, paitsi silloin, kun katsojalle saarnataan kaiken vertauskuvallisuutta. Lopussa riittää paljastuksia, joista yksikään ei tuo valoa siihen, miksi kyse on nimenomaan kaksoisolennoista.

Seurattavuuden kannalta ongelmista ammottavin on pirulaisten epäloogisuus sekä tappelijoina että älynsä puolesta. Suurin osa on aivokuolleita, mutta päähenkilö Adelaiden (Lupita Nyong'o) kaksoisolento paljastuu jonkinlaiseksi vallankumousjohtajaksi, joka ripittää ihmiskuntaa omahyväisyydestä.

Se, että samat näyttelijät tekevät kaksoisroolit ”ihmisinä” ja ”demoneina”, latistaa jännitystä entisestään.

Tyylilaji: Kauhu. K16.