Elokuva-arvio: Inna de Yard vie reggaen juurille

Inna de Yard

3/5

Kaikki tietävät Bob Marleyn ja mahdollisesti myös Peter Toshin, mutta näiden kahden reggae-jättiläisen varjoon on jäänyt joukko vähemmän tunnettuja musiikkisuuntauksen pioneereja.

Peter Webberin (mm. Tyttö ja helmikorvakoru) ohjaamassa Inna de Yard -dokumentissa reggaen esi-isät, muiden muassa Winston McAnuff, Kiddus I, Judy Mowatt ja Cedric Mython kerääntyvät Jamaikan Stony Hillin sumuiselle kukkulalle jammailemaan ja nauhoittamaan levyllisen vanhoja klassikoitaan. Koska reggaen perinne elää ja voi hyvin, mukana on myös nuoremman polven artisteja.

Elokuvan musiikkitieteellinen anti on lähinnä yhden jamaikalaisen levykeräilijän innostuneiden monologien varassa. Musiikkia kyllä kuullaan, mutta päähuomio on vanhojen reggae-tähtien elämäntarinoissa, jotka kaikki liittyvät tavalla tai toisella köyhyyteen ja epäoikeudenmukaisuuteen.

Rastafarien muisteluissa ja lauluissa korostuvat solidaarisuus ja jakamaton ihmissarvo. McAnuffin avautuminen muusikkopoikansa väkivaltalaisesta kuolemasta on dokumentin koskettavinta antia.

Reggaen sosiaalinen, poliittinen ja kulttuurinen merkitys on valtava, mutta intiimit muistot avaavat vain vilahduksia Jamaikan historiaan. Webberin elokuva onkin hyvässä ja pahassa fani-dokumentti, joka pyrkii tekemään kunniaa pioneerien tinkimättömyydelle. Kukaan heistä ei ole liiemmin tienannut musiikillaan ja taustalla on ikäviä kokemuksia musiikkiteollisuuden ahneudesta.

Everything I Own -hitillä breikannut Ken Boothe on porukasta ainoa, joka on päässyt maistamaan isompaa menestystä. Veteraanien sielunveljeys tihentyy yhteiskonserttiin Pariisissa.

Tyylilaji: dokumentti, K-12.