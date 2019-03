Elokuva-arvio: Jäyhien miesten tunnustuksia – Joonas Berghällin Miehiä ja poikia on tunteita avaava dokumentti, joka ei aivan yllä Miesten vuoron tasolle

Miehiä ja poikia

Arvio: 3/5

Suomalainen mies saa jälleen puheenvuoron Joonas Berghällin uutuudessa Miehiä ja poikia, jossa joukko miehiä kertoo suoraan kameralle omia kokemuksiaan miehenä olemisesta tämän päivän Suomessa. Henkilögallerian erikoisuus on se, että ohjaaja itse on yhtenä hahmona kertomassa tuntemuksiaan. Hän puhuu suoraan omista tunne-elämän ja painonhallinnan vaikeuksistaan.

Miehiä ja poikia on samalla jatkoteos vuonna 2010 valmistuneelle Miesten vuoro -elokuvalle, jossa Berghäll yhdessä Mika Hotakaisen kanssa kuvasi suomalaisten miesten saunakokemuksia. Elokuva sai niin kansallista kuin kuin kansainvälistäkin huomiota kerrontansa avoimuudella ja tilanteisiin liittyneellä koomisuudella.

Miehiä ja poikia on ennen muuta tunnustuksellinen elokuva, jossa Berghäll antaa tilaa miehiselle herkkyydelle. Kerronnan viehättävin piirre on sen rehellisyydessä. Elokuvaan valikoidut lähinnä keski-ikäiset ja sitä vanhemmat miehet kertovat laveasti elämästään. Jokaisella heistä on tarinansa, johon usein liittyy ahdistusta. Henkilöt ovat läsnä omina itsinään ja haluavat avautua puhdistaakseen itsensä.

Teos on näiltä osin varsin sympaattinen. Vaikka aivan Miesten vuoron kiinteyteen ei tällä kertaa ylletä, on tärkeää nähdä nämä dokumentit toisiaan täydentävinä. Miehiä ja poikia kertoo myös liiallisesta työlle omistautumisesta ja tämän tueksi esitetään kylmiä faktoja miesten kuolleisuuteen liittyen.

Kertomusten lähtökohta on alituisesti hyvin subjektiivinen. Tätä tasoa lisää erityisesti Berghällin läsnäolo. Tällaisella persoonakohtaisella dokumentilla on juurensa Suomessa. Nämä tasot tulivat esiin Kiti Luostarisen Sanokaa mitä näitte (1993) -dokumentin myötä. Siinä Luostarinen jäljitti harvinaisen onnistuneesti omia juuriaan, ja elokuva sai parhaan pohjoismaisen dokumentin palkinnon.

Henkilökohtaisuus on myös Miehiä ja poikia -elokuvan valtti. Teos luottaa Berghällin aikaansaamaan tunnelmalliseen intiimiyteen. Elokuvaa voi kutsua suomalaiseksi hoivaelokuvaksi, sillä sen perusta on tunteiden ja omakohtaisen avautumisen ohella rituaaleissa, surumielisyydessä, kärsimyksessä ja kyynelissä.

Berghällin dokumentin kiistaton ansio liittyy siihen, että hän ymmärtää kuvattaviaan, ja elokuvan myötä hahmotettu jäyhä miehisyys saavuttaa uusia inhimillisen olemisen tasoja.

Ohjaus: Joonas Berghäll. Musiikki: Timo Peltola. Tyylilaji: dokumentti.