Elokuva-arvio: Jos tästä ei tule pääosa-Oscaria, niin jo on ihme

Ensimmäisenä Kuussa (First Man)

Arvio: 5/5

Heinäkuun 21. päivänä 1969 ihmisjalka tavoitti ensimmäistä kertaa kuunkamaran. Unohtumattoman askelluksen suoritti astronautti Neil Armstrong (1930–2012). Puolivuosisataista historiallista tapahtumaa ennakoiden Armstrongin tarina kerrotaan nyt elokuvan keinoin.

Draaman on käsikirjoittanut historioitsija James R. Hansenin virallisen elämäkerran First Man: The Life of Neil A. Armstrong (2005) pohjalta Josh Singer. Tarina keskittyy vahvasti henkilökohtaisuuteen – siihen, millainen ammattimies, perheenpää ja isä Armstrong mahtoikaan olla ja miten hän ainutlaatuisen tehtävänsä koki.

Elokuvan kiintopiste ei olekaan kuussa eikä maassa, vaan ihmisessä itsessään. Yhden miehen kautta kerrotaan toki Yhdysvaltain kunnianhimoisten avaruusohjelmien pääpiirteittäinen historia sekä kahden suurvallan kilpajuoksu kuuhun. Mutta se ei ole tarinan ydin. Kerronta keskittyy oivaltavasti ihmisen uteliaisuuteen, valloittamishaluun, reviiriajatteluun, velvollisuudentuntoisuuteen sekä kaikkivoivaan tekniikan palvontaan.

Visuaalisesti Ensimmäisenä Kuussa on huumaavan hieno. Ensimmäisestä kohtauksesta alkaen jokainen otos on kuvattu uskomattoman taidokkaasti ja elävästi. Käsivaralta kuvaaminen tuottaa hienon dokumentaarisen illuusion, johon on vaivatonta eläytyä. Avaruusaluksiin sekä kuuhun sijoitetut kohtaukset ovat suorastaan mykistäviä.

Sama ylistyslaulu koskee elokuvan ääniä, jotka nousevat yhteen päärooliin. Musiikkia toki olisi voinut käyttää hieman vähemmän muun muassa Apollo 11 -nousukohtauksessa, jossa itse raketin äänet olisivat riittäneet. Ja kun moduulin ovet avautuvat ja näyttävät kuun maiseman, on korville luvassa täydellistä äänimaisemointia.

Upeaa tässä tarinassa on myös se, että siinä ei luoda eikä palvota sankareita. Lisäksi katsojalle annetaan kaikki mahdollisuudet luoda itse oma henkilökohtainen käsityksensä siitä, mitä järkeä avaruuden valloittamisessa mahtaisikaan olla maankamaralta käsin tarkasteltuna.

Jos Ryan Gosling ei saa pääroolistaan Oscaria ja parai muutakin palkintoa, niin jo on ihme. Hän näyttelee tehtävälleen omistautunutta insinööriä ja avaruuslentäjää hämmentävällä intensiteetillä ja vähäpuheisesti. Vaimoa näyttelevä Claire Foy täydentää tätä parisuhde- ja ihmiskuvausta komealla tavalla. Tunteet ovat pinnassa, mutta niistä ei sanoilla ylikäydä.

Ohjaus Damien Chazelle. Rooleissa Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Ciaran Hinds, Patrick Fugit.