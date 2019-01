Elokuva-arvio: Kaksi kuningatarta ansaitsee tähtensä päärooleissa olevien Saoirse Ronanin ja Margot Robbien ansiosta

Kaksi kuningatarta (Mary Queen of Scots)

Arvio: 3/5

Skotlannin kuningatar Maria I eli Maria Stuart valittiin hallitsijaksi vajaan viikon ikäisenä vuonna 1542. Katolilainen vallanpitäjätär asui jonkun aikaa Ranskassa ja palasi mittelöimään koko Brittein saarten rouvuudesta serkkunsa Elisabeth I:n kanssa. Nokitteluksihan se meni ja voiton vei toinen naisista.

Maria Stuart ei tule nyt ensimmäistä kertaa valkokankaalle. Punapäisen kuningattaren elämäkerta filmatisoitiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1936 John Fordin ohjaamana ja pääroolia esitti tietenkin Katharine Hepburn. Toinen tunnettu filmiversio tehtiin vuonna 1971, jolloin ohjaajana oli Charles Jarrott ja Mariaa näytteli Vanessa Redgrave.

Suomalaisen ensi-iltansa nyt saava uusin versio perustuu brittiläisen historioitsija-elämäkerturi John Guyn teokseen My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots (2004). Palkittua elämäkertaa tulkitaan elokuvassa hyvinkin viitteellisesti ja viihteellisesti eli leffassa mennään nykyajan tarinankerronnan ja modernien trendien mukaisesti.

Katsojalle se näyttäytyy päälle liimattuina teemoina homoseksuaalisuudesta tasa-arvoisuuteen sekä yli- ja alatyyliteltyihin seksikohtauksiin.

Historiallisena epookkina kahden kuningattaren tarina on visuaalisesti loistelias ja Skotlannin ylämaan maisemiltaan mykistävä elämys. Silmiin pursotetaan kaiken maailman karamellit ja korviin valutetaan siirappisia sävelmiä.

Näin luodaan katsojalle konkreettista tarttumapintaa itse tarinaan, joka ei ole oikeastaan muuta kuin ikuista valtapeliä, juonittelua ja tragediaa. Ihan oikeasti – Maria Stuartin aikalainen eli vaka vanha William Shakespeare kertoili näytelmissään nämä samat jutut paljon uskottavammin.

Elokuvan ongelma on pömpöösius, joka pureskelee pala palalta draaman vaikuttavuutta. Vuorosanailun eli replikoidun tarinankerronnan teennäisyys on vaivaannuttavaa. Se, miten emootioita synnytetään (ja varsinkin tapetaan) musiikin keinoin, hämmentää varttuneempaakin katsojaa. Erityisesti synnytyskohtauksen päällä mahtipontisesti pauhaava sinfonia pysäyttää lähestulkoon veret.

Tähtensä tämä elokuva ansaitsee päärooleissa olevien Saoirse Ronanin ja Margot Robbien ansiosta. Erityisesti Elisabethia näyttelevät Robbie kykenee ilmaisemaan päätöksenteon vaikeutta ja vallan vaikutusta henkilökohtaiseen elämäänsä upeasti. Kohtaus, jossa nämä kaksi kuningatarta kohtaavat lakanoiden ja varjojensa ympäröimänä, on elokuvallisesti taianomaisesti toteutettu.

Juonellisesti ja viestillisesti elokuva alleviivaa sitä, miten miehet ovat vallankäytössään julmia ja kuinka valta edellyttää maskuliinisuutta. Elisabeth I:n toteaakin valkokankaalta, että valta on tehnyt hänestäkin miehen. Jostain syystä noiden vuorosanojen aikana silmien eteen piirtyvät muun muassa Margaret Thatcher ja nykyinen liikenneministerimme.

Ja kun tiedämme, mitä miehisen vallankäytön omaksunut Elisabeth I lopulta vuonna 1587 serkulleen Marialle teki, niin joutuu sitä aprikoimaan, että naishallitsijat taitavat sittenkin olla tosi kovia jätkiä?

Ohjaus Josie Rourke. Tyylilaji: draama. K12.