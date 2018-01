Elokuva-arvio: Kaksoisveljesten erilaiset tiet

Veljeni vartija

Arvio: 3/5

Ennen Veljeni vartijan näkemistä elokuva pyöri mielessäni vähättelevästi nimellä "se Cheek-leffa". Mietin jo etukäteen mahdollisimman monta ilkeää heittoa tähän lehtijuttuun. Veljeni vartija ei ole millään tavalla mullistava elokuva, mutta kyyninen pahatahtoisuuteni oli ennakkoluuloista ja tarpeetonta.

Jare Henrik Tiihosen, eli Cheekin, tarinan tuntevat suunnilleen hekin, jotka inhoavat miehen musiikkia. Tämä on huomattavan suuri ihmisryhmä, eikä heillä ole mitään syytä Veljeni vartijaa nähdä. Mutta lopputulos on kuitenkin muutakin kuin vain fanituote.

Elokuvan valtti on siinä, mistä se ei kerro. Kyseessä ei ole vain perinteinen ryysyistä rikkauksiin -showbisnes-tarina, jollaisia on tehty lukuisia.

Tämäkin osa tarinaa kerrotaan, tietenkin, mutta tärkeimmäksi asiaksi nousee kaksoisveljesten Jeren ja Jaren suhde. Pojat ovat lapsina ja nuorina kovia jätkiä, Lahden "katujen kuninkaita", jotka lyövät ensin, koska isä on niin opettanut. Jeren ja Jaren tulevaisuus ei näytä hyvältä.

Rappia lähdetään tekemään yhdessä, mutta Jare tuntee sen enemmän kutsumuksekseen. Lopulta Jere ryhtyy opiskelemaan ja valitsee "normaalin" elämän, johon kuuluu työ, avioliitto ja lapset. Cheekillä on myös toinen veli ja kaksi siskoa, mutta elokuvan maailmaan he eivät kuulu.

Runsaasti esillä on Cheekin mielenterveysongelmat, eli kaksisuuntainen mielialahäiriö. Välillä "musta möykky" valtaa miehen, välillä olo tuntuu voittamattomalta ja kaikki on mahdollista. Toteutuneet unelmat ja menestys tuovat iloa vain hetkeksi. Luovuus syntyy kaaoksesta.

Cheekillä ei ole mitään mahdollisuutta voittaa elokuvalla arvostelijoitaan. Mikäli hänet olisi kuvattu suurena sankarina, jolta onnistuu kaikki, häntä olisi pidetty omahyväisenä paskiaisena. Elokuvan Cheek on melkoinen mulkku, väkivaltaan taipuvainen kuumakalle, seksistinen panomies. Elokuvailta kotisohvalla oman kullan kainalossa on pitkän päälle kauhistus. Tulipahan kokeiltua, mutta Cheekin pitää saada olla vapaa ja rellestää.

Cheekin puolustus käytökselleen on, että sellainen hän nyt vaan on, eikä voi sille mitään. Kusipää saa olla, jos on sitä rehellisesti, on elokuvan vastenmielinen opetus. Mutta kuka Cheek-fani haluaisi nähdä elokuvan, jossa artistia vain mustamaalataan? Ei kukaan.

Antti Holma esittää sekä Jarea että Jereä, joten hän näyttelee monessa kohtauksessa itsensä kanssa. Mitään uskottavuusongelmaa ei tästä synny. Elokuvan taika toimii. Muutenkin Holma tekee erinomaista työtä.

Elokuvan suurin ongelma on rautalangan vääntäminen. Katsojan hoksauskykyyn ei luoteta. Itse olen tutustunut Cheekin musiikkiin vain radion ja tv-esiintymisten kautta. Joten tuotannon perusteellisesti tunteva fani törmää yliselittämiseen taatusti minua paljon useammin.

Ohjaus: JP Siili. Pääroolissa: Antti Holma. Tyylilaji: draama. K12.