Elokuva-arvio: Keittiöpsykologiaa sisältävän Valmentaja-elokuvan motiivit jäävät epäselviksi

Valmentaja

Arvio: 2/5

Matkalla katsomaan Valmentajaa kuuntelin Jari Sarasvuon radiomonologia Yle Puheelta sattumalta ja koska niistä pidän. Hetkeä myöhemmin elokuvateatterin valkokankaalla Jari Sarasvuo puhui studiossa Yle Puheella radiomonologiaan.

Tai eihän hän oikea Sarasvuo ollut, vaan Sarasvuota näyttelevä Mikko Nousiainen. Nousiainen on kertonut, että hän näytteli Sarasvuota fiktiivisenä hahmona. En ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, sillä Nousiainen näyttää ja kuulostaa elokuvassa ihan Jari Sarasvuolta.

Ehkä fiktiivisen hahmon näytteleminen on joku näyttelijöiden ammattitermi. Katsojan kannalta tällä ei ole merkitystä. Katsoja kuitenkin tuumaa: "Sarasvuotahan Nousiainen tuossa esittää ja vieläpä aika hyvin."

Valmentaja on omituinen elokuva. Suomessa ei ole tapana tehdä draamaelokuvia ihmisistä, jotka ovat yhä hengissä ja tekevät työtään. Tämä ei tosin ole ohjaaja Tuukka Temoselle ensimmäinen kerta. Teit meistä kauniin (2016) kertoi Apulanta-yhtyeestä. Elokuvan voi ymmärtää sitä kautta, että tarina oli Temoselle henkilökohtainen.

Valmentajan motiivit sen sijaan ovat epäselvempiä. Ne jäävät epäselväksi myös elokuvan näkemisen jälkeen. Ehkä Valmentaja on fani"kirje" Sarasvuolle.

Toki Jari Sarasvuo on mielenkiintoinen, älykäs ja karismaattinen ihminen. Koko kansa tuntee hänet. Elokuva keskittyy 1990-lukuun, jolloin Sarasvuo loi uraansa yrittäjänä, yritysvalmentajana ja tv-esiintyjänä. Tuo juppimaailma on hyvin miehinen.

Valmentajan Sarasvuota ajaa eteenpäin kunnianhimo, halu saada menestystä sekä rahaa ja olla esillä. Kun mies tässä onnistuu, siitä ei seuraa onnellisuutta. Elokuva selittää Sarasvuon innon tekemiseen johtuvan halusta päteä kotoa karanneelle isälleen. Melkoista keittiöpsykologiaa.

Sarasvuo itse ei ole ollut elokuvaa tekemässä, paitsi vastaamalla muutamaan tarkentavaan kysymykseen. Toisaalta Sarasvuo on ollut tekemässä elokuvaa paljon enemmän kuin Temonen – elämällä elämäänsä.

Elokuvan Sarasvuo ei ole sen paremmin sankari kuin roistokaan. Sarasvuo ei valehtele, eivätkä hänen motiivinsa ole pahantahtoisia. Liika, jopa katteeton optimismi ja itsevarmuus johtavat kuitenkin välillä siihen, että lupaukset eivät toteudu. Tämä Sarasvuo on traaginen hahmo, helppoheikki.

Valmentaja ei ole vain henkilökuva, vaan yrittäjyys ja talous ovat tärkeässä asemassa. Välillä talouden termejä väännetään rautalangasta niin, että ne jäävät epäselviksi vääntämisen jälkeenkin.

Temonen on ajatellut taloutta elokuvaa tehdessään myös muilla tavoin. Tuotesijoittelu on runsasta, mikä ei sinällään haittaa ja kuuluu nykyaikaan. Mutta onko tuotesijoittelun pakko olla näin kömpelöä? Sponsoreita alleviivataan tavalla, joka on haitallista varsinaiselle draamalle. Näin katsoja viedään pois elokuvan maailmasta.

Lopuksi hyvät uutiset. Valmentajassa on mukava etukeno, eikä se siksi ole tylsä. Lisäksi huumoripuoli enimmäkseen toimii.

Ohjaus: Tuukka Temonen. Pääroolissa: Mikko Nousiainen. Tyylilaji: draamakomedia. K7.